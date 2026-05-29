El Horneo Alicante ficha al extremo Adrián Sánchez

El Horneo Alicante ha incorporado al extremo derecho valenciano Adrián Sánchez, que ha jugado en el Balonmano Burgos las dos últimas temporadas, según informó el club este viernes.

Anteriormente, Adrián Sánchez jugó cedido una temporada en el Caserío Ciudad Real por el Servigroup Benidorm, conjunto con el que llegó a debutar en la Liga Asobal y en competición europea de la EHF.

El nuevo jugador del Horneo Alicante aseguró a los medios del club sentirse "muy contento e ilusionado" con esta nueva etapa profesional y destacó que supone "una muy buena oportunidad" para él.

Cartela oficial del club con el anuncio del fichaje de Adrán Sánchez. / Horneo

"Me hace mucha ilusión jugar en un equipo de mi comunidad. Además, el club desde el primer momento me ha transmitido mucha confianza y es un plus poder coincidir de nuevo con Roi Sánchez", explicó el extremo valenciano.

Sánchez afirmó que afronta la próxima temporada "con muchas ganas" y con el objetivo de "competir al máximo nivel" para ayudar al equipo.

El extremo se definió como un jugador "intenso y competitivo", además de "trabajador", y señaló que llega al club con ganas de "seguir aprendiendo y mejorando" en el día a día.

El entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez, con quien coincidió en Burgos, indicó que con esta incorporación queda cerrada la posición de extremo derecho, que compartirá con Lautaro Robledo.

El gallego destacó del nuevo fichaje su rapidez al contraataque y su capacidad competitiva. "A pesar de ser pequeño, defiende bien, es muy listo en pista y compite muy bien", señaló.

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Por su parte, el director deportivo del club, Abraham Rochel, resaltó la juventud y proyección del jugador valenciano y aseguró que puede formar junto a Lautaro Robledo "la combinación perfecta" para el puesto de extremo derecho.