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WORLD CLIMBING SERIES COMUNIDAD DE MADRID 2026

Guillermo Peinado competirá por las medallas en la final de búlder de Alcobendas

El escalador madrileñ ha logrado la sexta posición y accederá a la final de la World Climbing Series Comunidad de Madrid

Peinado celebra en lo alto del muro tras superar la prueba.

Peinado celebra en lo alto del muro tras superar la prueba. / David Raw

Héctor González

Alcobendas

El escalador madrileño, uno de los dos españoles que peleaban este sábado por un pase a la final de búlder masculina de la World Climbing Series Comunidad de Madrid tendrá la oportunidad de pelear por las medallas en la final de esta tarde. Tras sumar 68,6 puntos en el muro, Guillermo Peinado se ha clasificado en sexta posición.

Tendrá que verse las caras con el protagonista por derecho propio de la jornada, el estadounidense Colin Duffy, líder absoluto de la clasificación con 84,6 puntos. Completan los ocho clasificados pra la final el francés Samuel Richard, los japoneses Sorato Anraku y Keita Dohi; el británico Dayan Akhtar, el canadiense Oscar Baudrand y el coreano Dohyun Lee.

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Menos suerte ha tenido el otro representante español de la semifinal, Manuel Antonio Pastor, que ha quedado el último con menos de 20 puntos (19,9) y tan solo dos de las cuatro pruebas completadas.

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