Horneo-Huesca: ensayo general del duelo que cerrará los cuartos de la Copa del Rey

El Horneo Alicante recibe este domingo (18:00 horas, en el Pitiu Rochel) a un decaído Bada Huesca en el encuentro correspondiente a la última jornada de la temporada 2025-2026 en la Liga Asobal que, al no haber nada realmente serio en juego, servirá de ensayo (con condicionantes) para ambos equipos antes del duelo que volverá a cruzarles dentro de cinco días en los cuartos de final de la Copa del Rey, que arrancará el viernes próximo en la capital alicantina.

El equipo de Roi Sánchez se evitó cualquier peligro hace varias jornadas sellando su continuidad en la élite pese a su condición de recién ascendido. Con la permanencia certificada, desea despedir su primer año en la máxima categoría con una victoria ante su afición ante un rival que viaja a la terreta herido en su orgullo. Los aragoneses ya son equipo de División de Honor Plata tras consumarse su descenso la semana pasada. Los hombres de José Nolasco certificaron su pérdida de categoría después de ser superados en su propia casa por el Dicorpebal Logroño La Rioja (25-31) y perjudicarle los resultados favorables cosechados por sus rivales directos.

El técnico gallego del Horneo espera cerrar la competición regular con un buen sabor de boca y, de paso, enviar al conjunto oscense, al que ya superó en la primera vuelta, un mensaje ‘intimidatorio’ pensando en el inminente duelo copero.

No obstante, Roi Sánchez no ocultó el jueves que se guardará algunas variantes tácticas para la Copa del Rey y que el gran objetivo, además del triunfo, es que ningún jugador llegue lesionado a la fase final del torneo, por lo que apostará por dar más minutos a los menos habituales.

Eduardo Escobedo, con problemas físicos, causa baja para este compromiso que da carpetazo a la liga, al que llegan varios jugadores exprimidos por la competición, por lo que podrían tener descanso en función del marcador.

Roi Sánchez teme la mejor versión de un rival que querrá reivindicarse y ofrecer su mejor imagen para compensar parcialmente a sus aficionados tras una temporada decepcionante.

Noticias relacionadas

El club alicantino ha lanzado una campaña de precios populares para llenar el pabellón y comenzar a caldear el ambiente en una semana muy especial en Alicante con motivo de la Copa del Rey. Este domingo, antes de que dé comienzo el choque, se rendirá tributo a Toni Navarro, ex presidente del desaparecido Mar Alicante, club pionero del balonmano femenino. A la conclusión del encuentro, también se homenajeará a los integrantes de la plantilla que no seguirán el curso que viene para agradecerles su compromiso.