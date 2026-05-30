Piragüismo
Villajoyosa lleva el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar hasta Madrid
El Ayuntamiento de La Vila y su Club Náutico, junto al centro ocupacional Les Talaies, promocionan la cita mundialista con una jornada deportiva e inclusiva en la capital de España
El Ayuntamiento y el Club Náutico de Villajoyosa han viajado a Madrid a promocionar el Campeonato del Mundo de Kayak de Mar que se celebrará del 8 al 11 de octubre de 2026 en el municipio.
El lugar escogido ha sido la 46ª edición de los Juegos Deportivos Municipales sobre Orientación y Piraguïsmo que han celebrado este sábado en el parque Juan Carlos I, junto a la Fiesta de Primavera de la Fundación También. Estos juegos se organizan para practicar deporte y fomentar la integración e inclusión a través de estas disciplinas.
En el evento deportivo participa el Ayuntamiento de Madrid, la Federación Madrileña de Piragüismo, la Federación Madrileña de Orientación, la Fundación También, el Ayuntamiento de Villajoyosa y el centro ocupacional Les Talaies.
A esta jornada ha acudido el alcalde, Marcos Zaragoza; el concejal de Deportes, Peyo Lloret; la concejal de Turismo, Rosa Llorca; la edil de Servicios Sociales, Maite Sánchez; el presidente del Club Náutico, Jaime Llinares; , todos ellos acompañando a los usuarios del centro Ocupacional Talaies de Villajoyosa.
La delegación vilera ha realizado exhibiciones de kayak, tanto por parte del Club Náutico como del equipo Tarasca Team, de Les Talaies, y ha dado información y promocionado en la capital de Rspaña cómo será el evento mundialista del próximo mes de octubre. La Federación Madrileña de Piragüismo ha entregado un reconocimiento a los palistas de Talaies tras su carrera.
Marcos Zaragoza ha indicado que "esta jornada inclusiva, festiva y deportiva ha sido el escenario idóneo para dar a conocer la celebración del Mundial de Kayak que se celebrará en Villajoyosa del 8 al 11 de octubre. Este tipo de actividades fomentan no solo el deporte, sino la integración y la inclusión de todos los deportistas". El primer edil destacó la exhibición realizada por el equipo Tarasca Team, de Les Talaies, en aguas madrileñas.
Cita imprescindible con la élite
El primer edil recordó que la "cita mundialista que celebraremos en Villajoyosa congregará a los grandes palistas de todo el mundo y volverá a colocar al municipio en el mapa internacional de los deportes de mar". El alcalde indicó que "Villajoyosa acogerá a centenares de deportistas, aficionados, familiares o periodistas especializados con la celebración de este campeonato del mundo de kayak de mar que organiza el Club Náutico y que será un éxito. Hoy hemos visto que una disciplina como el piragüismo mueve a mucha gente y los estaremos esperando en nuestras aguas azules".
El Club Náutico y el Ayuntamiento de Villajoyosa organizan la ICF Canoe Ocean Racing World Championships con la participación de más de 700 palistas de todo el mundo. El último campeonato mundial se celebró en Durban (Sudáfrica). No es la primera vez que el municipio acoge una gran cita mundial. Marcos Zaragoza recordó que, con este mundial, "se consolida nuestro posicionamiento de Villajoyosa como ciudad de deportes de mar todo el año. El año pasado ya albergamos el Campeonato de España y no vamos a parar de apoyar a una disciplina que cuenta con grandes deportistas vileros que llevan el nombre de Villajoyosa por el mundo”.
El concejal de Deportes, Peyo Lloret, explicó que este evento "ha congregado a centenares de personas en un ambiente lúdico con actividades que fomentan la inclusión y el deporte". El edil del área indicó que ha sido "una oportunidad de mostrar el talento de nuestros palistas locales y del equipo de Talaies, además de promocionar nuestros deportes de mar y a Villajoyosa como un referente deportivo en esta disciplina".
El presidente del Club Náutico, Jaime Llinares, apuntó que "nuestros palistas y los de Talaies han demostrado que Villajoyosa tiene grandes deportistas, no solo profesionales, sino en cantera" y resaltó que el Campeonato del Mundo "nos servirá para seguir mostrando nuestro talento y nuestras infraestructuras de primer nivel al mundo".
La jornada en Madrid se ha completado con otras actividades como una carrera de orientación; demostraciones de piragüismo; y actividades multideportivas e inclusivas.
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