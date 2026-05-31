El Akra Elche se corona campeón de las Seven Series de la Comunidad Valenciana

El equipo femenino Akra Elche se ha proclamado campeón de las Seven Series de la Comunidad Valenciana tras la disputa de las dos jornadas oficiales organizadas por la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana (FRCV). Las alicantinas sellaron su liderato en una última jornada de infarto gracias a su regularidad, una gran evolución en el juego y un comportamiento ejemplar dentro y fuera del campo.

Las Seven Series arrancaron en el Polideportivo Municipal de Dénia con una primera jornada marcada por la máxima igualdad. A pesar de competir a un gran nivel y plasmar una clara idea de juego, los pequeños detalles y marcadores muy ajustados hicieron que el Akra Elche solo pudiera sumar una victoria en el debut.

Sin embargo, la segunda jornada disputada en el Campo del Río (Valencia) escenificó el paso al frente definitivo del grupo. Jugando sin presión, con total confianza y disfrutando sobre el césped, las jugadoras dominaron los encuentros con solvencia y lograron victorias mucho más amplias, manteniendo una intensidad constante en todas sus rotaciones.

El torneo concluyó con un emocionante empate a puntos en lo más alto de la tabla entre el Akra Elche y el CAU Valencia. Con ambos equipos igualados, el título se decidió finalmente a favor del conjunto alicantino por el mayor número de ensayos en los enfrentamientos directos y por el criterio de fair play, premiando la regularidad y los valores deportivos demostrados durante toda la competición.

Declaraciones en zona mixta

Al finalizar el torneo, David Alcaraz, uno de los entrenadores y miembro del cuerpo técnico del equipo femenino, compareció en zona mixta para analizar el éxito de sus jugadoras, destacando el factor humano sobre el deportivo: "Tras acabar la temporada de rugby XV, afrontábamos estas Seven Series con una idea muy clara: disfrutar del rugby desde otro lugar. El Seven permite trabajar habilidades diferentes y potenciar aspectos técnicos individuales, pero queríamos competir sin la presión constante del resultado. Queríamos que las jugadoras disfrutaran de la experiencia completa: pasar el día juntas, compartir risas, bailar y disfrutar del ambiente".

"Más allá del título final, me quedo con la sensación de grupo que se ha creado. En Dénia el trabajo ya estaba ahí, se veía un equipo comprometido. La segunda jornada en Valencia fue la culminación de todo eso; compitieron con muchísima tranquilidad y una concentración enorme, sin miedo al error. Una de nuestras mayores fortalezas fue que nunca bajábamos el nivel, independientemente de quién estuviera en el campo", agregó Alcaraz.

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"El último partido contra el CAU tuvo mucho de final. Empezamos por detrás muy pronto, pero el equipo reaccionó con muchísima calma, sin ansiedad, dominando poco a poco hasta conseguir una victoria clara que nos llevó a ser campeonas. Pero, sinceramente, lo más importante para mí no ha sido el trofeo. Me quedo con las sonrisas. Ver a las jugadoras disfrutar jugando y salir felices es lo que realmente hace especial este deporte. Muchas veces me sentí un espectador de lujo viendo el grupo que habían construido", finalizó.