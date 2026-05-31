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Balonmano | Liga Asobal

El Horneo Alicante gana con claridad a Huesca en el ensayo para la Copa

El conjunto dirigido por Roi Sánchez cierra la liga con una contundente victoria que le da confianza de cara a la gran cita del curso

Montoya trata de lanzar a portería ante la defensa de tres rivales del Huesca

Montoya trata de lanzar a portería ante la defensa de tres rivales del Huesca / Horneo Alicante

EFE

El Horneo Alicante se impuso este domingo con claridad al Bada Huesca (34-27), conjunto ya descendido de la Liga Asobal, en la última jornada del campeonato, un encuentro intrascendente a efectos clasificatorios que sirvió de ensayo a ambos equipos para el compromiso que disputarán dentro de cinco días en la Copa del Rey también en la capital alicantina.

El conjunto de Roi Sánchez cerró con una notable actuación su primera temporada en la máxima categoría y con un excelente rendimiento como local, mientras que su rival, tras 15 años en la máxima categoría, se despidió con una derrota tras un duelo en el que siempre estuvo a remolque de su rival.

El Horneo Alicante decantó el partido a su favor desde el inicio, ya que un parcial de 4-0 le hizo tomar la delantera y el gobierno del juego.

El conjunto oscense, blando en defensa, solo opuso resistencia ofensiva por medio de Amjad, único argumento en ataque, frente a un rival que funcionó de forma coral.

Con el encuentro encarrilado, Roi Sánchez dio minutos de juego a algunos de los menos habituales, lo que provocó una bajada de tensión en el conjunto alicantino.

Bada Huesca aprovechó la situación para mantenerse dentro del partido y aunque siempre estuvo por debajo en el marcador llegó al descanso solo tres goles abajo (15-12).

El equipo de José Francisco Nolasco arrancó mejor el segundo tiempo y tuvo la opción de empatar, pero se estrelló ante las paradas de David Faílde y el Horneo, con sus extremos como principales arietes, volvió a abrir brecha en el marcador.

Parker presiona a un rival durante el partido entre Horneo y Huesca

Parker presiona a un rival durante el partido entre Horneo y Huesca / Horneo Alicante

Las ventajas del equipo alicantino ya no bajaron de los seis goles. El Horneo Alicante tuvo momentos de brillantez, sobre todo en su primera oleada ofensiva, aunque siempre dio la sensación de economizar sus esfuerzos.

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Huesca, a pesar de su triste final de competición, no bajó nunca los brazos, pero su juego no le dio para acercarse ni siquiera en el marcador a su rival, que se adjudicó de forma incontestable el aperitivo de la próxima eliminatoria copera.

Ficha del partido

Horneo Alicante (15+19): Domenech, Lautaro Robledo (5), Montoya (3), Borragán (3), Torriko (2), Hamza Abdalla (4) y Barreto (3, 1 p) -equipo inicial- Méndez (1), Oliver, Laredo (2), Augusto Moreno, Parker (3), Vicente Sancho (4), Aarón Gutiérrez (4), Dimitrievski y Faílde.

Bada Huesca (12+15): Decsi, Daniel Pérez (1), Fabricio (2), Suárez, Alfonso Rodríguez (5, 3 p), Davies y Amjad (6) -equipo inicial- Paulo (2), Ian Moya (1), Óscar García (2), Cordiés (1), Tchitombi (1), Parera (2), Nenadic (1), Bruno García (3) y Ben Tekaya.

Marcador cada cinco minutos: 2-0, 6-2, 9-5, 12-8, 12-10, 15-12 -descanso- 18-14, 21-16, 25-17, 26-20, 31-25 y 34-27.

Árbitros: Murillo Castro y García Sánchez (Comité de Andalucía). Excluyeron dos minutos a Augusto Moreno y Laredo por el Horneo Alicante, y a Fabricio, Ian Moya (2) y Amjad por el Bada Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el Pabellón Pitiu Rochel de Alicante ante 1.235 espectadores.

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