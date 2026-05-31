El Intercity da una nueva misión a Quique Hernández

Un cambio más en la productiva actividad laboral de Quique Hernández, este de nuevo en el seno del Grupo Intercity. El técnico valenciano, que inició el pasado curso su segunda etapa en el equipo de negro al frente de la dirección deportiva y lo concluyó sentado en el banquillo, como entrenador, después de haber destituido previamente a Javi Moreno y José Vicente Lledó, asume ahora una responsabilidad más representativa, de mediación, alejada, en principio, de los terrenos de juego.

La SAD alicantina que preside Salvador Martí ha nombrado al que fuera presidente del Hércules en dos etapas diferentes nuevo director de relaciones institucionales, una labor operativa con función representativa que, según explica en su anuncio la sociedad bursátil, se formaliza para que continúe "aportando su experiencia y conocimiento al crecimiento y consolidación del proyecto del CF Intercity en una etapa estratégica para el club, que afronta importantes desafíos deportivos, económicos y sociales, así como el impulso definitivo de proyectos clave como Alicante Park".

Quique Hernández, que ha hecho públicas sus desavenencias con los administradores de la sociedad en el pasado, forzando su salida después de una exitosa etapa al frente de la parcela deportiva, regresó años después de su renuncia para retomar el proyecto como titular del área técnica la temporada pasada, en la que los alicantinos aspiraban a regresar a Primera Federación tras el sonado descenso consumado en mayo de 2025.

Ese objetivo se fue alejando con el paso de las jornadas y se esfumó en la segunda vuelta del campeonato, en la que el equipo terminó peleando por no caer a Tercera Federación, algo que logró finalmente en la última jornada de liga con Quique Hernández dirigiendo al equipo. Ahora, el extécnico del Hércules y figura histórica del conjunto blanquiazul, asume el reto profesional de ayudar a materializar proyectos empresariales que contribuyan a la subsistencia y expansión del Grupo Intercity como marca global con una cartera de negocios que trasciendan lo meramente futbolístico.

Vicente Blanco 'Tito', nuevo director deportivo del Intercity / CFI

La vacante que el valenciano deja en el organigrama de la entidad la ocupa ahora Vicente Blanco 'Tito', que será quien asuma la responsabilidad de confeccionar la plantilla en su segundo años seguido en la cuarta categoría nacional, y lo hace con un solo objetivo: volver a Primera RFEF.

Con amplia experiencia en el fútbol profesional, el benidormense ha desarrollado eta misma labor en diferentes etapas, entre las que destacan la que vivió en el Levante, donde logró el ascenso a Primera División y la permanencia del club durante dos temporadas en la máxima categoría, además de sus estancias en el Oviedo, el Alavés y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), donde se responsabilizó de estructurar y liderar su dirección deportiva.

Vicente Blanco 'Tito' y el nexo con la Federación Española

Además, en los últimos tiempos, Tito ha formado parte de la estructura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con la que se ha ocupado de la gestión de cantera como adjunto al coordinador de las selecciones inferiores nacionales.

Como futbolista, el de Benidorm, que en poco más de un mes cumplirá 55 años, vivió una larga trayectoria profesional hasta que se retiró en 2010. Forjado durante seis temporadas en la cantera del Barça, también fue parte de las plantillas del Benidorm, y posteriormente de Toledo, Albacete Balompié, Terrassa, Numancia, Extremadura, Jaén, Real Murcia, Levante, Alicante y La Nucía.

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Según la SAD bursátil de Salvador Martí, la incorporación de Tito "supone un nuevo paso en la apuesta del Intercity por fortalecer su estructura deportiva". Y, tras varias semanas de actividad al ralentí en el seno del club una vez salvada la categoría de forma agónica, el nuevo director deportivo, cuenta la entidad, "ya trabaja en la confección de la plantilla de la temporada 2026-2027".