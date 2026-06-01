Agustinos se jugará el ascenso a la Asobal ante Nava a doble partido

Último jalón de camino a la élite. La Fundación Agustinos, tras quedarse a un paso muy pequeño de conseguir el ascenso directo a la Liga Asobal en Sagunto hace unos días, después de perder la final con el anfitrión por un solo tanto y disponer de la bola final para forzar la prórroga, se enfrenta ahora a un hueso duro, el Viveros Herol Nava, antepenúltimo clasificado de la máxima categoría, que necesitará superar a los alicantinos a doble partido para certificar su permanencia.

En principio, aunque no es definitivo aún, las fechas elegidas son el 10 de junio, para el encuentro de ida, miércoles, y el 13 o 14 de ese mismo mes, sábado o domingo, para el enfrentamiento de vuelta. La Federación castellanoleonesa apuesta por que sea el sábado, aunque la participación en la Copa del Rey de los segovianos puede, en función de lo lejos que lleguen en el torneo del KO, modificar estas dos fechas.

Lanzamiento de Daniel Reinante en la final por el ascenso frente a Fertiberia Sagunto. / @Judithphotography

La ida se disputará entre semana en el pabellón del Colegio San Agustín (C/ Pintor Pedro Camacho), conocido por todos los seguidores como 'La Catedral'; y la vuelta, en fin de semana, en la pista municipal Guerrer@s Naveros.

Agustinos, tercero en la División de Honor Plata, estuvo cerca de dar la sorpresa en la fase de ascenso, ya que tras derrotar con contundencia en la semifinal a Burgos, el principal favorito en esa Final a Cuatro, cedió en el duelo definitivo frente al Fertiberia Puerto de Sagunto, que fue quien organizó la cita y certificó su regreso a la máxima categoría.

Lamentos del conjunto colegial después de quedarse a las puertas del ascenso directo a la Asobal en Sagunto. / Judith Amigo / LOF

El equipo colegial, que esta temporada partía con el único objetivo de lograr una plácida permanencia, cuenta en su plantilla con nueve jugadores que han pasado por sus aulas y su entrenador, Alejandro Carrillo, que ejerce como docente en el centro. Nava llegará a su promoción por la permanencia tras competir en la Copa del Rey, que arranca este viernes en el Centro de Tecnificación de Alicante. Además, su entrenador, Carlos Villagrán, está obligado a descartar a varios de sus jugadores extranjeros (el reglamento de la RFEBM limita el número de los que pueden inscribirse) para afrontar esta eliminatoria.

"Play-down" a vida o muerte... para Nava

El rival de la Fundación Agustinos Alicante llegó a la última jornada de liga dependiendo de sí mismo para salvarse matemáticamente. Sin embargo, el derbi frente al Recoletas Atlético Valladolid terminó en con victoria pucelana (36-35), lo que relegó a los naveros a la antepenúltima posición en la clasificación general y la necesidad de superar un "play-down" para no caer a la segunda categoría de balonmano nacional.

La plantilla del Viveros Herol Navas se conjuran durante un tiempo muerto. / FCYLBM

A pesar de haber evitado el descenso directo, el cuadro de Nava de la Asunción, fundado en 1976, es decir, que celebra ahora su 50 aniversario, deberá someterse a la dura prueba de doblegar a un bloque, el alicantino, muy rodado, con mucha capacidad competitiva, que tiene mucho que ganar y nada que perder en este envite, que acude a esta cita trascendental para los castellanoleoneses sin ninguna presión, con el objetivo sobradamente cumplido y con la posibilidad de hacer realidad un sueño que se antojaba imposible hace nueve meses.

Horarios oficiales de la Copa del Rey Alicante 2026 que empeiza este viernes en el Pedro Ferrándiz. / RFEBM

Lo hombres de Villagrán asumirán ese desafío días después de haber vivido la primera Copa del Rey de su historia, en la que debutan contra el Rebi Cuenca, este viernes, a las 18:30 horas. Si avanzan a semifinales, allí les esperará el Barça, que se mide en cuartos, a las 13 horas, con el Recoletas Valladolid.

Noticias relacionadas

Alicante se inunda de balonmano... y todo son excelentes razones para disfrutar de una pasión que está renaciendo en la ciudad gracias al empuje de la Fundación y de la firmeza del Horneo, que cerrará el viernes copero en el CT en su duelo con el descendido Nava Huesca convencido de poder seguir haciendo historia.