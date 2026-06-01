Tenis
Charo Esquiva arrasa en su debut en Roland Garros
La alicantina derrotó, cediendo apenas un juego, a la australiana Alame
La alicantina Charo Esquiva no pudo empezar con mejor pie su andadura en la presente edición del cuadro júnior de Roland Garros, al arrollar en su partido de primera ronda a la australiana Renee Alame, número 34 del mundo, a la que derrotó cediendo apenas un juego (6-0 y 6-1).
Esquiva, que parte como novena cabeza de serie en París, se mostró en todo momento muy superior a su oponente, poco habituada a la tierra batida europea. Ahora, su siguiente rival será la francesa Daphnee Mpethsi Perricard, que participa en el evento con una "wild card" (invitación de la organización).
Este martes, la tenista de Bigastro, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario y formada en el Club de Tenis Torrevieja, tiene prevista doble cita, ya que también debutará en el cuadro de dobles, formando pareja con la brasileña Nahuany Leme Da Silva, con la que recientemente alzó un título en Milán (Italia).
El dúo hispanobrasileño, que es el segundo cabeza serie del torneo, se enfrentará a las galas Mila Bastianelli y Capucine Cedillo-Vayson de Pradenne.
Suscríbete para seguir leyendo
- La temperatura del mar bate récords, anticipa las noches tropicales y alimenta lluvias torrenciales en Alicante
- Terra Mítica reabre sus puertas con más de 30 atracciones y espectáculos para toda la familia
- Seguridad, ruido y convivencia: las Hogueras de Alicante miden sus límites
- La Ruta de la Madera de Alicante, de rockera a comercial
- El promotor de Les Naus de Alicante pactó cobrar más de 3,4 millones por la gestión de la cooperativa
- Neus Candela, veterinaria: “Criamos la generación de animales más enferma de la historia”
- El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
- Condena desde Alicante de los sindicatos educativos por la actuación de un antidisturbios a una manifestante en Valencia: 'Ha sido desproporcionado