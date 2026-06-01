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Charo Esquiva arrasa en su debut en Roland Garros

La alicantina derrotó, cediendo apenas un juego, a la australiana Alame

Esquiva celebra un punto en Roland Garros

Esquiva celebra un punto en Roland Garros / INFORMACIÓN

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Víctor Pérez

Víctor Pérez

La alicantina Charo Esquiva no pudo empezar con mejor pie su andadura en la presente edición del cuadro júnior de Roland Garros, al arrollar en su partido de primera ronda a la australiana Renee Alame, número 34 del mundo, a la que derrotó cediendo apenas un juego (6-0 y 6-1).

Esquiva, que parte como novena cabeza de serie en París, se mostró en todo momento muy superior a su oponente, poco habituada a la tierra batida europea. Ahora, su siguiente rival será la francesa Daphnee Mpethsi Perricard, que participa en el evento con una "wild card" (invitación de la organización).

Este martes, la tenista de Bigastro, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario y formada en el Club de Tenis Torrevieja, tiene prevista doble cita, ya que también debutará en el cuadro de dobles, formando pareja con la brasileña Nahuany Leme Da Silva, con la que recientemente alzó un título en Milán (Italia).

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El dúo hispanobrasileño, que es el segundo cabeza serie del torneo, se enfrentará a las galas Mila Bastianelli y Capucine Cedillo-Vayson de Pradenne.

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