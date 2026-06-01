Damián López deja la Federación tras cuatro décadas

Damián López deja la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Alicante después de más cuatro décadas. Acaba de presentar su dimisión para descansar después de muchos años de eterno trabajo y siempre a la sombra. "Nunca he querido salir en ningún sito, solo me he dedicado a trabajar y a defender la institución", afirma Damián, eterno delegado de la Federación donde entró para encargarse del fútbol sala en 1981 y cinco años después pasó a desarrollar todo su trabajo en el fútbol alicantino. "He intentado ayudar a todo el mundo, mi despacho siempre estaba abierto para quien quisiera hablar conmigo", señala Damián, que este lunes envió un mensaje de despedida a sus personas más cercanas. Los más de 40 años de actividad en la Federación dan para mucho, pero no se atreve a quedarse con un momento concreto: "Algo que recuerdo con mucho cariño fue cuando organizamos un partido internacional y el presidente de la Federación me felicitó públicamente". "He tratado de resolver los problemas de mucha gente y por ello estoy muy satisfecho de la labor realizada", resalta Damián, "muy feliz" por todos los amigos y las personas que le han acompañado en su larga trayectoria como delegado de la Federación.