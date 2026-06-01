La desgarradora acta de una árbitra en un partido del Hércules juvenil en Elche: "te voy a follar..."

Incidente más que desagradable en el fútbol formativo de la provincia. El partido, de categoría juvenil, disputado en el Polideportivo de Carrús (Elche) entre el Warriors Burnham y el Hércules C, correspondiente al grupo 24 de Tercera FFCV, tendría que haber sido un ejemplo de valores. Pero, según el acta arbitral, fue todo lo contrario. Una salvajada, letra a letra, la denuncia realizada por la colegiada del encuentro, Silvia García.

García da una espeluznante versión de lo vivido tras haber decidido suspender el partido en el minuto 66, con triunfo visitante en ese momento (0-1), con expresiones impropias de una sociedad avanzada en el siglo XXI: "te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar"; "eres una mujer", "tendrían que estar en la cocina fregando".

La árbitra denuncia estos comentarios, acompañados de una actitud agresiva y golpes en la puerta del vestuario, por parte de un futbolista del Warriors Burnham y del entrenador del equipo, Óscar Eduardo Burnham Ramírez. La colegiada asegura, en su escrito, que cerró la puerta con llave para protegerse, lo que impidió que estos accedieran al cuarto.

Versión del Warriors Burnham

Ante la gravedad de los hechos denunciados, este periódico se ha puesto en contacto con el presidente del club ilicitano, Héctor Octavio Burnham, que da una versión muy diferente a la explicada por la colegiada en el documento oficial, ya remitido a la Federación Valenciana de Fútbol.

Burnham asegura que el partido estaba transcurriendo con normalidad sobre el terreno de juego y que se detuvo porque los aficionados del Hércules no paraban de insultar a futbolistas y seguidores de su equipo. En ese momento, y siempre según su versión, ofrecieron a la colegiada avisar a las fuerzas de seguridad, si fuera necesario.

Entonces, la árbitra se dirigió hacia los vestuarios y suspendió el partido. El presidente del Warriors Burnham afirma que ningún jugador o entrenador de su club persiguió a García. "Nosotros grabamos por seguridad todos los partidos porque somos un equipo con mayoría de extranjeros y recibimos muchos insultos. Y en las imágenes se ve que nadie la sigue, se va sola al vestuario, caminando. Luego ya lo verbal es la palabra de la árbitra contra la del jugador", asevera.

Burnham también afirma que enviaron a la delegada de campo, mujer (oficialmente, en la web de la Federación Valenciana como delegado de campo del Warriors Burnham aparece Carlos Tenirios Angulo), para que pudiese interceder entre las partes.

Extracto del acta arbitral del Warriors Burnham-Hércules C / @MrAsubio

El presidente del club ilicitano, que en sus redes sociales presume de sus valores positivos y deportivos, completa su versión asegurando que posteriormente se encontró con la colegiada, ya por la tarde, y le preguntó los motivos de la suspensión. "Me sentí intimidada cuando entró la delegada", afirma Burnham que le contestó.

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El incidente, muy grave según la redacción del acta arbitral, pasará ahora a manos de la Federación Valenciana de Fútbol, que tendrá que investigar lo ocurrido, con dos versiones totalmente opuestas en sus versiones, aunque siempre con el respaldo a la palabra de la árbitra, salvo que el Warriors Burnham pueda demostrar lo contrario.