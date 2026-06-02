Barcelona homenajea a Samaranch: "El mejor reconocimiento no es solo recordarlo, sino continuar con su legado"

Los jardines Joan Maragall del Palauet Albéniz, situado en mitad de la emblemática montaña de Montjuic, la que fuera epicentro de los históricos Juegos Olímpicos de Barcelona 92, acogieron el homenaje a uno de los grandes impulsores de esa cita que puso a la ciudad en el mapa olímpico, Joan Antoni Samaranch.

En el acto estuvieron presentes el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; SM el Rey; el President de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y el presidente del COE, Alejandro Blanco, entre otros, para acompañar a los representantes de la familia Samaranch. Su hermana, sus dos hijos, así como nietos y bisnietos estuvieron presentes en una jornada que tenía como objetivo no solo recordar, sino también mantener vivo el legado del mandatario.

“Los de Barcelona fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia”, fue la afirmación más repetida durante el acto. Los oradores parafrasearon en todas sus intervenciones esa frase que dijo Samaranch en su día y que hoy es ya parte de la historia.

Alumnos del Conservatori Liceu interpretaron varias piezas en directo / Valentí Enrich / SPO

La ceremonia, conducida por Jordi Basté, se inició con una pieza musical interpretada en directo por estudiantes del Conservatori Liceu que transportó a los asistentes a los Juegos de Barcelona 92, para seguir con un pequeño vídeo de repaso de la trayectoria de Samaranch. Un documento que arrancó con sus inicios en el hockey patines en su barrio de la infancia, La Bonanova, y sirvió después de hilo conductor durante la ceremonia.

Su Majestad el Rey Felipe VI fue el encargado de cerrar la gala con un emotivo discurso en el que repasó todas las facetas de Samaranch, más allá del deporte, y remarcó la importancia de su figura . “Hoy todos sabemos del poder transformador de los Juegos. Fueron una inyección de moral: enseñaron al mundo - y nos mostraron a nosotros mismos- de lo que éramos (y somos) capaces juntos”, afirmó.

S.M. el Rey, con Alejandro Blanco / Valentí Enrich / SPO

La primera intervención estuvo a cargo del Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que recordó como con la elección de Samaranch como miembro del COI, “la historia de Barcelona comenzó a cambiar”. Collboni destacó “la gestión determinante" del homenajeado al frente del COI "para hacer realidad la vocación olímpica de Barcelona” y lo que supusieron esos Juegos para la ciudad. "Hoy, Barcelona se reúne para celebrar la contribución del gran barcelonés que fue Joan Samaranch a la historia de la Barcelona moderna. Barcelona le debía este homenaje", aseguró.

“Los Juegos dejaron una huella imborrable en la ciudad", continuó, agradeciendo a todos lo que hicieron posible ese momento y que inspiraron a las nuevas generaciones para demostrar que "cuando Barcelona quiere, Barcelona puede”.

Pionero y visionario

Alejandro Blanco, presidente del COE, realzó lo que en su opinión fueron los cuatro logros más importantes del homenajeado al COI: “los deportistas, no solo los que van a los Juegos; modernizar la gestión, reducir lo que estaba pasando con los boicots y el cuarto, la sostenibilidad. Convirtió el medio ambiente en el tercer pilar del movimiento olímpico". “Por eso no es casualidad que lo primero que hizo el COE fue crear la oficina de Atención al Deportista”, remarcó el mandatario.

“Los que formamos la familia olímpica sabemos que Juan Antonio nos marcó el objetivo, que caminos juntos y tenemos un gran compromiso en cuidar su legado y divulgar los valores que él siempre defendió”, apuntó Blanco.

“Samaranch sigue estando presente en todos nosotros”, afirmó, “este acto era necesario, pero no me gustaría que fuera único, me gustaría que se repitiera para que las nuevas generaciones entiendan la importancia de Juan Antonio como dirigente, como persona y como miembro destacado de la sociedad mundial”.

Salvador Illa, President de la Generalitat, recordó también el momento en el que Barcelona fue elegida sede de los Juegos Olímpicos. “Nos dio algo que todo país necesita para prosperar, creer en él mismo”, aseguró. “Samaranch apostó por Barcelona en un momento en el que no era obvio ni fácil hacerlo, lo hizo por patriotismo, por convicción, por compromiso y por visión de futuro. Sabía que había un alcalde capaz de compartir ese sueño, Pascual Maragall. Y lo consiguieron y deslumbraron a todo el mundo”, dijo.

Salvador Illa, durante el evento / Valentí Enrich

“Este es un acto de homenaje, pero también de futuro. Samaranch fue un visionario, tenía claro el futuro del deporte y de prosperidad que sería capaz de alcanzar Cataluña”, aseguró.

Perpetuar el legado

Los familiares de Juan Antonio Samaranch quisieron compartir el homenaje con los deportistas presentes en el acto, como Manolo Orantes o Mari Pau Corominas, a los que invitaron a subir el escenario, remarcando que el homenajeado tenía “su familia de sangre y su familia de deportistas”.

La familia de Samaranch, en el evento / Valentí Enrich / SPO

Su nieta Ana, afirmó que, como familia, “nos sentimos obligados de que su legado no se quede solo en la memoria, si no que tenga un presente y un futuro. Creemos que el mejor homenaje no es solo recordarlo, sino continuar con aquello en lo que él creía”.

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Fueron los bisnietos de Samaranch los que pusieron el broche al acto con un agradecimiento a los presentes.