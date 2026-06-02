Tenis
Doble triunfo de Charo Esquiva en Roland Garros
La tenista alicantina avanza ronda en el cuadro júnior tanto en individuales como en dobles
Segundo partido en el cuadro individual y segunda victoria contundente de Charo Esquiva en el torneo júnior de Roland Garros, en el que parte como novena cabeza de serie.
La tenista alicantina, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, no cedió ningún juego y derrotó por un claro 6-0 y 6-0 a la francesa Daphnee Mpethsi Perricard.
Este miércoles, en octavos de final, se enfrentará a la brasileña Nahuany Leme Da Silva, cabeza de serie número 5 y número 9 del mundo, a las 12:30 horas en la pista 8 de las instalaciones parisinas del segundo Grand Slam del año.
Precisamente Da Silva es la compañera de Esquiva en el torneo de dobles, en el que debutaron este martes con triunfo ante las francesas Mila Bastianelli y Capucine Cedillo por 6-1 y 6-2, avanzando también a la ronda de octavos de final.
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