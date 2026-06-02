El doctor Ripoll, reconocido con la Medalla de Oro de la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno de Murcia ha aprobado la concesión de la Medalla de Oro de esa región al traumatólogo Pedro Luis Ripoll, nacido en Jumilla, director de la clínica deportiva Ripoll y De Prado, con sedes en Madrid, Murcia, Alicante y Elche, declarada centro de excelencia médico por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

El municipio de La Unión acoge el próximo 9 de junio el acto institucional del Día de la Región en el que la recibirá el miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica y fundador y presidente de la Fundación Asociación Médica para la Investigación y el Desarrollo de las Ciencias del Aparato Locomotor.

Director del servicio de cirugía ortopédica y traumatología del hospital Quirón en Murcia desde 1982 y traumatólogo en el Ruber Internacional en Madrid, este miembro de la cuarta generación de médicos de su familia, cursó sus estudios en la Universidad de Murcia y obtuvo el título de especialista en cirugía ortopédica y traumatología en el hospital Gregorio Marañón en Madrid.

Con esta distinción el doctor Ripoll, que ha trabajado con Hércules y Elche en diferentes momentos, entre otros muchos clubes de Primera, tanto dentro como fuera de España, culmina un momento profesional en el que, entre otras cosas, le ha valido para ser distinguido por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Resto de distinciones

La ceremonia se celebrará coincidiendo con el 44 aniversario del Estatuto de Autonomía, y además del doctor Ripoll, en la lista de galardonados destaca el exalcalde de Murcia, José Ballesta, a título póstumo. Junto a ellos, el resto de Medallas de Oro han sido concedidas al Arsenal de Cartagena, en el tricentenario de la creación del Departamento Marítimo de Levante; a Domingo Martínez Palomo, por su trayectoria en la Casa de Su Majestad el Rey; a Caja Rural Regional, por su contribución al desarrollo agrario y ganadero; y a José María Albarracín, por su etapa al frente de CROEM durante una década.

También han sido distinguidos la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), con motivo de su 50 aniversario; la Denominación de Origen Protegida Arroz de Calasparra, por ser el primer arroz de España con este reconocimiento europeo; el coordinador regional de trasplantes Ricardo Robles Campos, y la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, por su patrimonio histórico y cultural vinculado a la Semana Santa.

La lista de Medallas de Oro se completa con el artista cartagenero Charris, el UCAM Murcia Club de Baloncesto, el exfutbolista y entrenador de fútbol sala Duda, y Joaquín Barberá Blesa, a título póstumo, por su labor en favor de la inclusión de las personas con discapacidad y el movimiento asociativo en la Región.

El Ejecutivo autonómico ha subrayado que estas distinciones reconocen la aportación de personas e instituciones que han contribuido al progreso económico, social, cultural, deportivo e institucional de la Región de Murcia, así como su defensa de valores como el esfuerzo, la solidaridad y el servicio a la sociedad.

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El Gobierno regional ha subrayado además que la diversidad de perfiles premiados refleja la amplitud del talento murciano, desde el ámbito científico y sanitario hasta el deportivo, empresarial, cultural y social.