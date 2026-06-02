Riquelme confirma que su director deportivo en el Real Madrid será Raúl y que tiene cerrado a Rodri

El candidato a presidente del Real Madrid, Enrique Riquelme, confirmó que si gana las elecciones el director deportivo del club blanco será Raúl González Blanco. El alicantino, que estuvo en los micrófonos de El Larguero, de la cadena SER, adelantó el nombre de Raúl para dirigir su parcela deportiva. Una figura del madridismo que se marchó después de pasar varias temporadas en el Castilla y no ser contemplado como alternativa del banquillo del primer equipo tras la salida de Carlo Ancelotti. "No hay persona más adecuada que Raúl para el puesto que él. Nadie mejor que la persona que más veces ha vestido la camiseta del Real Madrid", aseguró Riquelme, que añadió que "a Raúl no se le dio la oportunidad como entrenador y conoce mejor que nadie la cantera. Además es el que mejor puede explicar el tema de la jerarquía en el club y puede elegir a un entrenador que esté compitiendo a nivel top en Europa".

Además de Raúl, también habló de la llegada de Rodri, del que confirmó que será jugador del Real Madrid en caso de que ganase las elecciones del domingo. "He tenido contactos con su gente y es uno de los dos nombres que hemos estado trabajando y el otro lo daremos en los próximos días. Habrá garantía de estos fichajes. Hay otro nombre que puedo darte en función a lo que me aprietes. Este es extranjero, pero la idea es anunciarlo el próximo miércoles", comentó el candidato. También anunció que "hay cerrado un entrenador, al que hemos elegido junto al director deportivo y lo anunciaremos a lo largo de la campaña".

El alicantino habló de si esta campaña está planificada para posicionarse de cara a la siguiente o si aspira a ganar: "Ni siquiera sé si me presentaré en el futuro. Ahora me presento para la venta del club. Más claro no lo pudo decir Florentino Pérez en El País, donde dijo que quería vender el club". Sobre el dabate que hay abierto entre Vinícius y Mbappé, el empresario advirtió que "son dos de los mejores jugadores del mundo en su posición, tienen contrato con el Real Madrid y son jugadores de la plantilla. Vinícius me gusta, pero tiene que haber una jerarquía dentro del club para que cualquier conflicto no escale al presidente y se quede en el área deportiva".

Sobre la figura de Anas Laghrari comentó lo siguiente: "¿Lagrahri? Si es el experto en tecnología de la campaña... No sé por qué está en todas las operaciones cuando no tiene un puesto oficial dentro del club. A mí, como socio, me preocupa". Además insistió en que "quiero un Real Madrid qye gane, que gane ya y que gane títulos. Cualquier profesional y parte del club tiene que estar al cien por cien de la competitividad y demostrar que está en el mejor club del mundo. Y tiene que compartir los valores y el ADN del Real Madrid, que se han perdido. Hay que meter más jerarquía y no pasa nada por decirlo".

Riquelme también se refirió al modelo de club que propone cambiar Florentino: "¿Por qué quiere que sea de los socios si el Real Madrid ya es de los socios? Es como si quisieras vender una parte de mi casa para saber lo que vale; pues venda la suya". Sobre Mourinho comentó que "hubo momentos en los que no me sentí cómodo ni representado por lo que estaba ocurriendo en esa etapa".