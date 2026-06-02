Riquelme y la historia blanca de la provincia

Cuando Enrique Riquelme llegó al mundo (1989) en Cox, el vínculo de la provincia de Alicante con el Real Madrid, club más laureado de la historia del fútbol, ya era fuerte y prolongado en el tiempo. Sin embargo, el joven empresario podría convertirse, este domingo, en el primer presidente nacido en la terreta de la entidad blanca, si consigue dar la sorpresa e imponerse en las elecciones a Florentino Pérez, mandamás de manera interrumpida desde 2009, con un periodo de liderazgo anterior también entre 2000 y 2006.

La historia blanca de la provincia incluye nombres ilustres, otros menos conocidos y hasta alguno que ha sido borrado de los libros y listados del Real Madrid por parte del propio club. Futbolistas y directivos que han representado a los diversos lugares de Alicante con un escudo en el pecho al que se le presupone gloria y éxito. Todo ello, evidentemente, dejando aparte a la ingente cantidad de aficionados que arrastra su equipo, ganador de 15 Copas de Europa o Champions League, dependiendo de la época en la que uno viviera el reinado merengue en el balompié.

Como ya se ha dicho, Riquelme podría ser el primer presidente nacido en la terreta, aunque antes los hubo con una estrecha vinculación a ella. Entre ellos, con letras doradas en la historia del Real Madrid, el de Santiago Bernabéu, el hombre que colocó a la entidad en lo más alto del fútbol continental. Nacido en Almansa (Albacete) a finales del siglo XIX, pasó por todos los departamentos posibles del Madrid, desde el césped hasta los despachos, hasta tomar los mandos de la nave en septiembre de 1943.

Santiago Bernabéu (d), muy vinculado a Santa Pola, posa junto a Manolo Maciá. / INFORMACIÓN

Bernabéu falleció el 2 de junio de 1978, todavía en el cargo, tras casi 35 años en la presidencia. Nadie se ha acercado a esas cifras en la centenaria historia del Real Madrid. En todo ese tiempo, además de su amor por el fútbol, el presidente merengue estableció su segunda residencia, buscando el calor del mar, en Santa Pola. Allí disfrutó de la compañía de su mujer, María Valenciano, con la que no tuvo hijos. Y puso el nombre de la villa marinera en el mapa. Tanto que el agradecimiento y reconocimiento a la figura de Bernabéu ha sido notorio desde su fallecimiento, con múltiples localizaciones junto al mar que no dejan caer en el olvido que allí, en Santa Pola, el que posiblemente sea mejor presidente del Real Madrid dejó una parte de su corazón blanco.

El mar de Santa Pola

Antes que Bernabéu, el Real Madrid reconoce de manera oficial a un total de diez presidentes desde incluso antes de su fundación en 1902, ya que incluye a Julián Palacios, que lo fue en los primeros pasos que dio la entidad, todavía sin institucionalizar, entre 1900 y marzo de 1902.

En estas listas, sin embargo, queda un hueco para Antonio Ortega, que presidió el Madrid, en aquel entonces sin el apelativo real por cuestiones políticas. Ortega lideró al club blanco entre 1937 y 1938, en plena Guerra Civil, y fue ejecutado y arrojado a una fosa junto a otras 52 personas en 1939. Vinculado al Partido Comunista, tuvo que huir de la capital de España tras la victoria del bando franquista, eligiendo Alicante como destino de paso para luego exiliarse en el extranjero. No logró hacerlo.

Panorámica del cementerio de Alicante donde esta enterrado Antonio Ortega, en la imagen. / Rafa Arjones

Una vez llegó a la provincia, Ortega fue capturado y trasladado a diversos campos de concentración (Los Almendros, Albatera y el castillo de Santa Bárbara), siendo ejecutado por garrote vil el 15 de julio de 1939, tras juicio sumarísimo. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del cementerio municipal de Alicante, en la parcela 19, donde desde el pasado mes de noviembre se están realizando gestiones para su exhumación.

Pese a las evidentes pruebas históricas de que Antonio Ortega presidió el Real Madrid durante el conflicto bélico, el club merengue no ha reconocido su figura a lo largo de los 87 años que ya han pasado desde su ejecución... ni el medio siglo desde el fallecimiento de Francisco Franco y la posterior llegada de la democracia a España. «Nos gustaría que el Real Madrid lo reconociera como presidente», asevera Antonio Puerto, alcalde de Aspe, localidad que colabora en el proceso de exhumación de los restos de Ortega y los otros 51 hombres que se encuentran en la parcela 19 del cementerio alicantino.

Alicantinos en el verde

Abajo, en el verde, también hay vínculo entre la provincia de Alicante y el Real Madrid, con una quincena de jugadores que, con mayor o menos fortuna (y longevidad) han defendido los intereses del conjunto blanco, siendo más prolífica la etapa en blanco y negro que la de color.

El alicantino con más partidos oficiales en el Real Madrid a lo largo de su historia es José Bañón, que defendió la portería blanca en 159 partidos entre 1943 y 1950, levantando dos Copas y siendo, en una ocasión, el guardameta menos goleado de Primera División, tras haber llegado a la capital de España procedente del Elche.

Pepe Bañón se estira para intentar evitar un gol como portero del Real Madrid, sin éxito / RMCF

Le sigue, de bastante cerca, José Llopis Corona, que en esa misma década de los cuarenta disputó 154 encuentros con la zamarra merengue, anotando nueve goles, siendo un especialista en el lanzamiento de penaltis, ya que anotó todas esas dianas de este modo, incluido uno en un Clásico contra el Barcelona.

En este apartado, el de los alicantinos más goleadores del Real Madrid, el «pichichi» de la provincia sería el eldense Nazario Belmar, que anotó 27 goles en 92 partidos oficiales, siendo sus temporadas más prolíficas la 1941-1942 y la 1942-1943, en las que marcó ocho dianas en cada una de ellas. Belmar, que llegó a firmar cinco dobletes, tuvo una vida más que curiosa, ya que tras su etapa deportiva desarrolló otra cultural: fundó una productora de cine, dando a luz a películas como El verdugo, de Rafael Azcona y Luis García Berlanga, o Un vampiro para dos, de Pedro Leza; abandonando rápidamente esta faceta debido a las presiones de la censura de la dictadura.

Tres goles menos que Belmar (24) celebró como madridista el alcoyano José Luis Pérez-Payá, que disputó 50 partidos con la elástica blanca entre 1953 y 1956 y formó parte de una plantilla histórica, la que ganó la primera Copa de Europa en 1956, aunque únicamente participó en un choque de aquella competición, ante el Servette suizo.

El listado de futbolistas madridistas de la provincia incluye a un ilustre como el crevillentino Juanfran Torres, que luego haría carrera en el Atlético y sería campeón de Europa con la selección, pero que se formó en «La Fábrica» y participó en 11 partidos con el primer equipo. Los alicantinos José Tomás Torregrosa, José Marín, Juan Medrano y José Tormo; los ilicitanos Pedro Llorente «Peris» y Ramón Maciá, el vilero José Rodríguez, el sanvicentero José Sirvent «Cosme» y el torrevejense Casimiro Torres también forma parte de este selecto club, al que podría añadirse el nombre de Eva Navarro, de Yecla, aunque formada futbolísticamente en Alicante, que juega en el Real Madrid desde 2024.

Noticias relacionadas

El crevillentino Juanfran Torres, en uno de los partidos que disputo con el primer equipo del Real Madrid. / EFE

Y el círculo se cierra, precisamente con Cox. Porque en la misma población en la que nació Riquelme también lo hizo José Quirante, en su caso más de un siglo antes (1883), disputando cuatro partidos de Copa con el Madrid en 1907, alzándose con el trofeo. Ahora, más de un siglo después, la localidad de la Vega Baja puede tener no un futbolista itinerante sino un presidente electo.