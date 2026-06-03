Un año de inhabilitación para el futbolista juvenil que profirió insultos machistas a una árbitra en Elche

Un año de inhabilitación y ocho partidos de suspensión. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana ha impuesto una fuerte sanción al futbolista del club The Warriors Burnham que insultó y amenazó a una árbitra en el partido del pasado sábado, disputado en el polideportivo de Carrús contra el Juvenil C del Hércules. El jugador, de 16 años, se dirigió a la colegiada profiriendo los peores improperios machistas: "Te voy a follar, me da igual que esté tu novio, tu padre, tu madre, que te voy a follar", "eres una mujer" o "tendrían que estar en la cocina fregando".

Este miércoles el Comité de Juveniles de la Federación se ha reunido y ha determinado el contundente castigo al jugador, que quedará excluido de toda competición federada durante 365 días. También se ha decidido la suspensión por ocho partidos del entrenador, Óscar Eduardo Burnham Ramírez, quien según el acta intentó acceder, junto al futbolista y a los golpes, al vestuario arbitral, donde se refugió la colegiada Silvia García ante las amenazas e insultos recibidos.

Sanciones para el entrenador y los delegados del The Warriors Burnham

Las penosas acciones tuvieron su desencadenante cuando la árbitra decidió suspender el encuentro, en el minuto 66. Según ha denunciado el The Warriors Burnham, esta medida se adoptó a causa de incidentes protagonizados por el público que apoyaba al Hércules. Tras ese momento, y según describe el acta del partido, el jugador sancionado y su entrenador comenzaron a increpar a la colegiada.

Como consecuencia de estos hechos también ha sido sancionada con un partido de suspensión Blanca Burnham Ramírez, quien ejercía de delegada de campo para The Warriors Burnham, por "protestar airada e insistentemente al equipo arbitral". Igualmente, Carlos Tenirios Angulo, quien es delegado de equipo, ha sido suspendido por 7 días por "incumplir sus obligaciones".

El Hércules niega la implicación de sus aficionados

Por otra parte, el club ilicitano ha sido sancionado con una multa de 150 euros, mientras que el Hércules ha sido apercibido por los incidentes protagonizados por el público.

Desde Alicante, este miércoles el club blanquiazul ha asegurado que los familiares y aficionados desplazados a Elche para presenciar el encuentro no provocaron los incidentes registrados durante el partido. Según ha explicado la entidad herculana, la información de la que dispone indica que sus seguidores ni iniciaron ni participaron en los hechos que derivaron posteriormente en la suspensión del partido.

El club también expresó su plena disposición a colaborar con los órganos competentes y las autoridades deportivas para esclarecer lo ocurrido, una colaboración que, según señaló, ha ofrecido desde el primer momento dada la gravedad de los hechos reflejados en el acta arbitral.

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La entidad destacó que en dicho documento se recogen manifestaciones de carácter "gravemente intimidatorio", así como comentarios de índole sexista, comportamientos que calificó como incompatibles con los valores del deporte y consideró imprescindible que la investigación abierta permita determinar con precisión la secuencia de los hechos y las posibles responsabilidades que deriven de ellos.