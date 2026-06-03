Cox no duda: "Enrique Riquelme vale para todo, ya sea presidente del Madrid o de España"

Orgullo y fantasía, esto es lo que se está viviendo por las calles de Cox durante las últimas semanas. Enrique Riquelme, nacido en la localidad alicantina el 9 de enero de 1989, amenaza con poner en jaque la presidencia de Florentino Pérez en el Real Madrid y los vecinos de su pueblo natal no esconden la ilusión. Grandes y pequeños coinciden al poner en valor tanto la calidad humana del candidato como el sentimiento de pertenencia que siempre ha mostrado hacia la localidad que le vio crecer. En 2022 fue el pregonero de las fiestas patronales y cuatro años más tarde continúa llevando el nombre de Cox por el mundo entero.

Pese a que el favorito continúa siendo Florentino Pérez, los vecinos no dudan en dar rienda suelta a la ilusión y al deseo de un cambio de aires. "Hace falta alguien nuevo con poder que reanime al Madrid para que vuelva a ser el mejor equipo del mundo. El pueblo lo está viviendo con muchísima alegría, para nosotros Enrique es una persona encantadora. Se merece que le den la oportunidad para que demuestre como en un pueblo tan pequeño también salen eminencias. ¡Vamos a ganar porque somos los mejores! ¡A por todas Enrique, vas a salir presidente!", deseaba Eva Guirante con una sonrisa de oreja a oreja.

"¡De acento mexicano nada! Dile a Florentino Pérez que se vaya retirando porque hace falta alegría y juventud" Eva Guirante — Vecina de Cox

En Cox, la familia Riquelme ha sido muy querida a lo largo de los años y eso ha ido pasando de generación en generación, ya que, al tratarse de un pueblo que oscila los 7.000 habitantes, la unión entre los vecinos es inmensa. "Conozco a su padre, conocía al abuelo… La abuela es amiga de mi mujer, la familia Riquelme está llena de buenas personas. Siempre han trabajado en la cantera y se les tiene muchísimo cariño. De hecho, todas las tardes juego al chinchón con su tío", declaraba Vicente Bernabéu a las puertas del Ayuntamiento.

Dejando de lado sus raíces, en Cox también destacan la inteligencia que le ha llevado a competirle la presidencia de todo un Real Madrid a Florentino Pérez. "Está rodeado de los mejores, a la hora de tomar decisiones tiene un comité tremendo de especialistas. Enrique Riquelme vale para todo, desde presidente del Madrid hasta presidente de España. Tiene una empresa que lo acredita", opinaba Domingo Murcia sobre su paisano. Además, añadía que a él no le gusta el fútbol, "pero en caso de salir presidente, me haría del Madrid".

Cartel de Cox a la entrada del pueblo. / Áxel Álvarez

"Desde que se fue con 21 años tenía claro cuál era su objetivo: ser un gran empresario. Las elecciones están complicadas, pero se espera que a partir de hoy se produzca un vuelco en el número de votos. Como bien ejemplifica el valor del Madrid, a partir de ahora comienza la remontada de Enrique", anhelaba Álvaro Cristo.

Por las calles de Cox también hay quienes son más realistas como José Francisco Sánchez y creen que, con un 30% de los votos ya sería una victoria para él. Hay lugar para todas las opiniones, también para los que creen que Enrique Riquelme será presidente del Real Madrid en algún momento, pero todavía no.

"Riquelme será presidente del Real Madrid algún día, pero Florentino estará hasta que él quiera o pueda, es el amo del Madrid y de media España. Yo soy del Barcelona, pero es que hablamos de una persona con mucho poder. Cuando él ya no esté, Enrique lo hará muy bien, es muy listo para lo joven que es. Ha hecho una fortuna siendo un crío en América", pensaba Vicente Bernabéu.

Vecinos de Cox a las puertas del Ayuntamiento. / Áxel Álvarez

Los más mayores, muy afines a las generaciones pasadas de los Riquelme, ponen en valor la procedencia del candidato. "Él es nacido aquí, se ha criado por todo el mundo, pero eso no quita que sea de Cox, al igual que sus padres y abuelos. Creemos que si llegase a presidente del Real Madrid lo haría muy bien, de hecho, los acompañantes que lleva, como Raúl, saben mucho de fútbol. Para que esté Florentino, mejor uno de casa, que ya lleva mucho tiempo y tiene que entrar la gente joven", opinaban Pascual Ramón y Antonio Manresa.

Eva Guirante tampoco ha querido pasar por alto el dardo que le envió Florentino Pérez a Enrique Riquelme refiriéndose a su "acento mexicano". "¡De acento mexicano nada! Dile a Florentino Pérez que se vaya retirando porque hace falta alegría y juventud. Florentino, hijo, ya tienes mucha edad, retírate. Necesitamos gente nueva en el Madrid, no personas mayores. Con todos mis respetos, márchate y deja que la nueva jerarquía pueda entrar".

Dos vecinos de Cox, Domingo Murcia y Álvaro Cristo, en la cafetería Fina. / Áxel Álvarez

Cox no duda y está arropando al máximo a su paisano. Se desea con toda la fuerza del mundo un vuelco en las votaciones que, según algunos vecinos, va a llegar. Las elecciones presidenciales del Real Madrid han conseguido unir al pueblo alicantino en torno a una de sus figuras más internacionales que está llevando el nombre de Cox por el mundo entero.

Lo realmente emocionante para Cox es la repercusión que se está ganando en las últimas semanas. El pueblo, acostumbrado a tener un perfil bajo y ver las noticias que rodean al Real Madrid desde lejos, está inmerso en el día a día de una de las entidades futbolísticas más potentes del mundo. La posibilidad de darle un vuelco a las votaciones no hace más que alimentar la ilusión de una localidad unida en torno a una de sus figuras más internacionales.

No se habla de otra cosa

En los bares, en las cafeterías o en las plazas no se habla de otra cosa que no sean las elecciones presidenciales del Real Madrid. Esto ha llevado a que incluso quienes no siguen la actualidad deportiva se hayan interesado en el mundo del fútbol y estén pegados al móvil para ver las últimas novedades. Hasta los seguidores del Barcelona están empezando a apartar sus colores para animar como se debe a un vecino más.

Los socios madridistas están llamados a las urnas el próximo domingo 7 de junio. De 9:00 a 20:00 podrán ejercer su derecho al voto en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez acudirá a las elecciones con el respaldo del éxito conseguido durante su legislatura y en frente estará Enrique Riquelme, una apuesta que busca renovar la estructura de un Real Madrid que apenas ha podido saborear el éxito en las dos últimas temporadas. La incógnita está a punto de resolverse y las urnas dictarán quien es el futuro presidente de la entidad, como mínimo, los próximos cuatro años.