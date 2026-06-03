Dani Ceballos responde desde Alicante a los rumores sobre el Ajax: “Todo es mentira”

Dani Ceballos lanzado un mensaje breve, pero cargado de intención. El centrocampista del Real Madrid ha dado los “buenos días” a sus seguidores en sus stories de Instagram desde el Asia Gardens Hotel & Thai Spa, en Finestrat, acompañado de una frase que no ha pasado inadvertida: “Todo es mentira”.

El mensaje llega después de que en las últimas horas hayan aparecido informaciones que sitúan al jugador utrerano cerca del Ajax de Ámsterdam. Según varios medios deportivos, el club neerlandés habría avanzado en las conversaciones para intentar cerrar su incorporación este verano, en una operación que podría suponer la salida definitiva de Ceballos del Real Madrid.

Un mensaje desde Finestrat en plena tormenta de rumores

Ceballos aparece disfrutando de unos días en el Asia Gardens, uno de los complejos hoteleros más conocidos de la Costa Blanca, situado en Finestrat y muy vinculado al turismo de lujo. No es su primera estancia en el complejo alicantino.

El “Todo es mentira” puede leerse como una respuesta directa a las informaciones sobre su futuro, aunque el jugador no cita expresamente al Ajax ni aclara a qué rumor se refiere. Esa ambigüedad es precisamente la que dispara el debate: en el mercado de fichajes, una frase en redes puede pesar casi tanto como una declaración formal.

El Ajax, Míchel y un encaje que explica el ruido

El interés del Ajax no aparece en el vacío. El club neerlandés acaba de abrir una nueva etapa con Míchel Sánchez como entrenador, después de su salida del Girona. El técnico español ha firmado con el Ajax hasta 2028 y llega a Ámsterdam para liderar un proyecto de reconstrucción deportiva.

Ese contexto ayuda a entender por qué Ceballos encaja en las quinielas. El centrocampista tiene experiencia, buen pie, conocimiento del fútbol de posesión y una situación deportiva irregular en el Real Madrid, donde no ha logrado consolidarse como titular indiscutible. Algunas informaciones sitúan la operación en cifras que oscilan entre los 6 y los 10 millones de euros.

El eterno regreso al Betis, otra sombra en la operación

La posible salida de Ceballos siempre lleva aparejada otra pregunta: ¿y el Betis? El regreso del centrocampista a Heliópolis ha sido un clásico de casi todos los mercados desde que dejó el club verdiblanco. También ahora vuelve a aparecer como deseo sentimental y deportivo, aunque las condiciones económicas han complicado históricamente esa opción.

Ahí es donde el “Todo es mentira” gana más lecturas posibles. Puede ser una negación del acuerdo con el Ajax, una respuesta al ruido general o una forma de enfriar una información que considera precipitada. Lo único seguro es que el jugador ha escogido una frase suficientemente clara para generar titulares y suficientemente abierta para no cerrar ninguna puerta.

Alicante como refugio antes del mercado

Finestrat y el entorno de Benidorm se han convertido en los últimos años en una zona habitual para escapadas de deportistas, celebridades y viajeros de alto poder adquisitivo. El Asia Gardens Hotel & Thai Spa funciona como un refugio de desconexión: vegetación tropical, privacidad, villas, piscinas y una estética muy reconocible en redes sociales.

El mensaje de Dani Ceballos no zanja necesariamente su futuro, pero sí introduce ruido en el relato. En ese tablero, su frase desde Alicante funciona como una advertencia: no todo lo que se mueve en el mercado está cerrado, ni todo lo que se filtra es definitivo. El “Todo es mentira” ya ha hecho su trabajo: poner su futuro otra vez en el centro de la conversación.