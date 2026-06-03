Riquelme promete los fichajes de Haaland y Rodri y Florentino anuncia el regreso de Mourinho

Si Enrique Riquelme gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid, Erling Braut Haaland y Rodrigo Hernández vestirán la camiseta blanca. Si es Florentino Pérez el vencedor, José Mourinho regresará 13 años después al banquillo del Santiago Bernabéu. En apenas una hora, las dos candidaturas han puesto dos de sus principales cartas boca arriba. Ahora, además de Florentino o Riquelme, las elecciones pasan a ser un Haaland y Rodri contra Mourinho.

Riquelme había prometido que daría el nombre de una "estrella mundial" durante su entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 y correspondió a la expectativa creada. Se presentó en el plató con una camiseta del Madrid con el nombre de Haaland sobre el dorsal número 9 y un escrito firmando ante notario con el compromiso de que fichará al delantero noruego del Manchester City y a Rodrigo Hernández si el domingo es elegido presidente.

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid. / José Luis Roca

¿Y si no lo hiciera? "Pagaré el 100% de las cuotas de los socios del Real Madrid durante un año", especificó sobre una promesa que le costaría unos 14 millones de euros de su bolsillo. "Haaland tiene una cláusula y él quiere venir al Real Madrid. Es el jugador que quiere la mayoría del madridismo, el mejor jugador del mundo que no está aún en el Real Madrid", valoró antes de desvelar el nombre, pasada la hora de entrevista y consciente ya de que Florentino había decidido contraprogramar su anuncio estrella de la campaña electoral.

El anuncio de Mourinho

Porque en el instante en que Riquelme arrancaba su entrevista en 'El Hormiguero', Florentino Pérez decidió anunciar en las redes sociales un secreto a voces: que José Mourinho será el entrenador del equipo blanco si él gana las elecciones de este domingo.

"MOUcha historia por hacer", ha trasladado la candidatura del actual presidente, jugando con su lema de campaña y el apellido del entrenador portugués. Adjunto aparece un vídeo en el que, tras afirmar que "mientras en la tele otros hablan y hablan y hablan...", sale el propio Mourinho vestido con una camiseta de entrenamiento del Madrid diciendo una sola palabra: "Sí".

Y no solo eso, sino que el equipo de campaña de Florentino compró el anuncio que se emitió justo después de la finalización de 'El Hormiguero' y en ese espacio proyectó el vídeo del anuncio del regreso del entrenador portugués.

Rodri "jugará en el Real Madrid"

El nombre de Rodri lo confirmó de aquella manera Riquelme, jugando de nuevo con una nebulosa, asegurando a ratos que "jugará en el Real Madrid" y a ratos que hará "todo lo posible" por contratarle. En todo caso, según explicó, en el acta notarial también se recoge el compromiso de contratar al mediocentro madrileño.

Rodrigo Hernández. / ADAM VAUGHAN / EFE

"Rodri es un grandísimo jugador que juega en una posición que el Madrid tiene que reforzar. Hay que respetar que tiene contrato con el City, pero si soy presidente del Real Madrid, Rodri jugará en el Real Madrid", afirmó, reconociendo conversaciones con Pablo Barquero, representante del capitán de la selección.

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Acerca de quién será su entrenador, aseguró que lo anunciará "el viernes o el sábado" y que será un nombre muy ilusionante. En anteriores entrevistas, se excusó en que no podía decirlo porque estaba bajo contrato con otro club. Eso sí, confirmó que no es Mourinho, de cuyo anuncio por parte de Florentino se enteró en directo, cuando se lo dijo Pablo Motos: "Es un buen entrenador, pero nuestro perfil es totalmente diferente. Para nuestro proyecto no me gusta".