Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convenio Parque Central AlicanteCaso Les NausCrimen machista CallosaRed táfico de drogas AlicanteUbicación fuegos artificialesEl tiempo AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Premios Princesa de Asturias

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

El futbolista recibe una de las grandes distinciones españolas tras una trayectoria marcada por récords, títulos y reconocimiento internacional

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar.

Messi, tras ganar el Mundial de Qatar. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

María Rendueles

Leo Messi es el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado ha distinguido al futbolista argentino por una trayectoria extraordinaria que le ha convertido en uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Nacido en Rosario (Argentina) en 1987, Messi desarrolló la mayor parte de su carrera en el Fútbol Club Barcelona, club al que estuvo vinculado durante más de veinte años y con el que conquistó 34 títulos, entre ellos diez campeonatos de Liga, cuatro Ligas de Campeones de la UEFA y siete Copas del Rey. Tras su salida de la entidad azulgrana en 2021, jugó en el París Saint-Germain y actualmente milita en el Inter Miami de la Major League Soccer estadounidense.

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça.

Guardiola aplaude a Messi en su etapa en el Barça. / Jordi Cotrina

Un palmarés individual sin precedentes

Considerado por numerosos expertos como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi ha firmado un palmarés individual sin precedentes. Es el único jugador que ha ganado ocho Balones de Oro. También suma seis Botas de Oro y dos Balones de Oro de la Copa Mundial de Fútbol.

Messi, balón de oro.

Messi, recibe el balón de oro. / AFP

Con la selección argentina, de la que ha sido capitán y principal referente durante casi dos décadas, conquistó la Copa América y culminó su carrera internacional con el título del Mundial de Catar 2022, uno de los mayores hitos de su trayectoria.

Un referente universal del deporte

Entre otros reconocimientos, en 2020 se convirtió en el primer futbolista y el primer argentino en recibir el Premio Laureus al mejor deportista masculino internacional y fue incluido en el Dream Team histórico del Balón de Oro.

Noticias relacionadas

Leo Messi y Luis Suárez.

Leo Messi y Luis Suárez. / Carlos Ortega / EFE

Con esta distinción, la Fundación Princesa de Asturias reconoce la dimensión deportiva, social e internacional de un jugador cuya influencia ha trascendido el fútbol para convertirse en un referente universal del deporte contemporáneo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
  2. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  3. Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura
  4. No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant': el tuit que ha abierto un melón
  5. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  6. Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
  7. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  8. Eudemo de Rodas, filósofo de la Antigua Grecia: “La ciencia avanza cuando la memoria de los antiguos se convierte en pregunta para los nuevos”

El Elche ejecuta la opción de compra por Buba Sangaré

El Elche ejecuta la opción de compra por Buba Sangaré

El TRAM tendrá este sábado servicio especial nocturno por el Desfile del Ninot de Hogueras

El TRAM tendrá este sábado servicio especial nocturno por el Desfile del Ninot de Hogueras

Un muerto y varios heridos en Kuwait tras una noche de ataques y bombardeos entre Irán y EEUU en el golfo Pérsico

Un muerto y varios heridos en Kuwait tras una noche de ataques y bombardeos entre Irán y EEUU en el golfo Pérsico

Alerta sobre un postre de La Lechera: además de almendra no declarada, contiene huevo sin etiquetar

Alerta sobre un postre de La Lechera: además de almendra no declarada, contiene huevo sin etiquetar

La adicción al móvil en los boomers protagoniza la prueba de Inglés de la PAU

La adicción al móvil en los boomers protagoniza la prueba de Inglés de la PAU

Detenido un vecino de Alicante con 24 kilos de droga tras una fuga temeraria en Navarra

Tracking Pixel Contents