Riquelme anuncia a Haaland y Cox se vuelca con él: "¡Presidente, presidente!"

El director deportivo será Raúl González, el director de cantera será Fernando Hierro… y el fichaje bomba es Erling Haaland. El candidato a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme sigue dando pinceladas del que será su proyecto deportivo en caso de vencer en las elecciones a Florentino Pérez. Lo hace con paso firme, aportando nombres concretos y con el respaldo de Cox, de su pueblo y de gran parte de la familia Riquelme Vives.

Cerca de 300 personas se han dado cita este miércoles por la noche en el Auditorio del pueblo para unir fuerzas con su candidato y ver en directo su entrevista en El Hormiguero, en la que ha anunciado una de las bombas de su campaña: si llega a ser presidente, Riquelme fichara a la estrella del Manchester City Erling Braut Haaland.

Desde Alicante, concretamente desde el Auditorio de Cox, la noticia se ha celebrado casi como un título. Los muchos cojenses que se juntaron para apoyar a “nuestro Enrique” ovacionaron y aplaudieron cada intervención de Riquelme en el programa Pablo Motos.

El Auditorio, casi lleno, se cayó cuando el presentador dio entrada a Riquelme al plató. “Yo no soy de México como se comentó… yo soy de Alicante, concretamente de Cox en la Vega Baja”, comentó Riquelme, afirmación recibida entre aplausos en el Auditorio.

Cox abre su auditorio para vivir en hermandad la visita de Enrique Riquelme al Hormiguero de Pablo Motos / Áxel Álvarez

“Para mí, pero también para muchos socios, la venta del club es una línea roja. Es bueno que vaya a haber elecciones 20 años después para que nadie se piense que puede hacer lo que quiera. La base de mi candidatura es que no venderemos el Madrid”, afirmó Riquelme, que también acusó a Florentino de ayudar al Barça: “Denunció lo de Negreira cuando ya no estaban ayudándole en la Superliga”.

Mientras Riquelme estaba en el programa, la candidatura de Pérez anunció a José Mourinho como el entrenador de su candidatura. “Para nuestro proyecto, no me gusta. Es algo contrario a lo que queremos. Yo tengo a otro entrenador”, garantizó Riquelme, que quiso guardarse el nombre del técnico de su candidatura.

Tras ello, llegó la bomba de la noche. El fichaje estrella, junto al Balón de Oro Rodri Hernández, que iría al Real Madrid de la mano de Enrique en caso de ganar las elecciones. El nombre misterioso, mostrado en la camiseta de la próxima temporada, era el del noruego Erling Braut Haaland, máxima estrella de la Premier League inglesa. “Al Madrid quieren venir los mejores. Y Haaland es uno de ellos. Veo la camiseta con el ‘9’ y Haaland y me da una alegría… Él tiene una cláusula para salir y quiere venir al Real Madrid”, afirmó con una imborrable sonrisa.

Cox abre su auditorio para vivir en hermandad la visita de Enrique Riquelme al Hormiguero de Pablo Motos / Áxel Álvarez

“Traigo un acta notarial en el que aseguro que, si yo soy presidente del Real Madrid, el club no se venderá y seguirá siendo al 100% de los socios. Me comprometo con todos los socios a que tanto Rodri como Haaland serán jugadores nuestros. Si no, he firmado una garantía notarial personal donde cualquier incumplimiento por mi lado hará que pague de mi bolsillo el 100% de la cuota de todos los socios el próximo año”, explica Riquelme, para la ovación de todo su pueblo a más de 400 kilómetros desde el Auditorio de Cox.

Los vecinos terminaron el programa entre aplausos, cánticos de ánimo y sonrisas, mientras ondeaban emocionados las banderas de su vecino Enrique. El domingo por la noche, tras las elecciones, se sabrá si el sueño de la presidencia se hace realidad… o si se pospone otros cuatro años.