Roberto Domenech: "Tenemos las mismas posibilidades que cualquier otro equipo de pasar a la final"

Roberto Domenech llega a la Copa del Rey con la confianza de una gran temporada a sus espaldas. Después de dos años complicados, el portero del Horneo Alicante ha encontrado estabilidad en casa y en un proyecto que, tras un inicio difícil, ha terminado compitiendo de tú a tú con todos los equipos de la máxima categoría del balonmano. Con Huesca como primer obstáculo, el jugador alicantino reivindica la fortaleza defensiva del equipo y avisa de que a partido único "puede pasar lo que sea".

Pregunta: ¿Cómo ha sido este año para usted en lo personal?

Respuesta: Yo venía de dos temporadas complicadas, estuve cedido en el Eivissa y ahí tuvimos que jugar "play-out" para salvar el descenso, y el año pasado descendimos con el Benidorm. Cuando llegué y al principio tuvimos esa mala racha, incluso bromeando me planteaba si el problema era que yo fuera gafe. Al final conseguimos salvarnos con tres jornadas de antelación, quedando novenos en una liga tan apretada.

“Hemos sacado puntos donde nadie pensaba que íbamos a sacar” Roberto Domenech

P: Permanencia conseguida, además, sin sufrir excesivamente, ¿cómo se repuso el equipo de ese mal inicio?

R: Creo que ha sido cosa de todo el equipo el sacarlo adelante. Empezamos a sentirnos cómodos con nuestro juego, sobre todo en defensa. Ha sido un año defensivo increíble. Hemos estado en unos números muy, muy buenos, salvo algún partido. Pero vaya, creo que eso es lo que ha hecho que podamos mantenernos. Además, a la que empezamos a jugar un poco bien ya teníamos esas sensaciones de que difícil era que las cosas empezaran a ir mal. Hemos ganado contra equipos muy importantes y hemos sacado puntos donde nadie pensaba que íbamos a sacar.

P: Ya que lo menciona, las dos victorias sobre el Granollers son un ejemplo. En la última su actuación fue muy importante.

R: Nosotros veníamos también con ganas porque ya les ganamos allí en Granollers, en su casa. Además, con una remontada al final de partido increíble. Después de eso sabíamos que ellos venían con muchas ganas aquí para ganarnos. Creo que hicimos el partido planteado. Fue un partido muy correcto, muy bueno, y nos salió todo. Yo hice un buen partido en portería, pero sí, es verdad que la defensa fue increíble. Fue un trabajo brutal.

Roberto Domenech, en el Pitiu Rochel este miércoles. / Alex Domínguez

P: Siempre insiste en la idea de que su buena temporada se debe también al trabajo defensivo del equipo.

R: No es algo que diga yo, que solo me siento cómodo y ya está. Es que es algo que se refleja en los números. Hay partidos que tenemos un 60 % a lo mejor de efectividad en defensa posicional. Creo que se ha visto, creo que a los equipos les costaba mucho atacarnos. Y vaya, ahí es cuando me refiero que estoy cómodo. Cuando una defensa funciona, el equipo está cómodo. Es cuando más fácil es para el equipo luego salir al ataque con confianza para meter los goles y ganar el partido.

P: Al inicio hubo voces en Alicante que cuestionaron que el Horneo y la ciudad tuviesen lo suficiente para estar en Asobal. ¿Cuándo cambió la mentalidad?

R: Yo creo que a partir de esa racha de victorias al final de la primera vuelta. Ahí es cuando empezamos a notar que de verdad podíamos estar compitiendo contra los mejores equipos de la Liga. Y creo que así fue. Se nos ha visto compitiendo contra todos los equipos. Creo que no ha habido equipo que nos haya hecho una competencia como para decir, ostras, al Alicante le vamos a ganar fácil. Creo que todo el mundo ha tenido que luchar para ganarlos y nosotros también.

P: Hay una oportunidad para demostrarlo ahora en la Copa

R: De cara a la Copa lo tenemos clarísimo. Ahora tenemos el primer partido contra Huesca y bueno, es un equipo descendido en Liga, pero en Copa puede pasar lo que sea. Le han puesto difícil las cosas a muchísima gente en muchísimos partidos. Creo que es un equipo que compite genial y que realmente tiene una muy buena plantilla entonces va a ser un primer partido muy duro.

Luego en caso de que podamos pasar a semifinales el cruce va a ser contra Bidasoa o Torrelavega, que son dos equipos contra los que no hemos podido ganar ningún partido, aunque se ha estado ahí, entonces por muy grande que sea el equipo. Durante la temporada siempre hemos estado compitiendo. Más aún con las ganas que tenemos de jugar nuestra primera Copa aquí en casa. Espero que la afición esté volcada, y así lo creo, porque desde que empezamos la racha buena aquí en el Pitiu he notado mucho el apoyo de la afición.

P: Ante una hipotética semifinal, ¿qué opciones ve ante los rivales?

R: Creo que venimos trabajando muy bien, los partidos de Bidasoa y Torrelavega fueron ya hace un tiempo, llevamos un mes más trabajando, estamos haciendo las cosas mejor aún, así que puede pasar lo que sea. Al final te lo juegas todo a un partido y creo que tenemos las mismas posibilidades que cualquier otro equipo de pasar a la final.

P: ¿Qué diferencias espera del Huesca en este partido de Copa con respecto a lo que vimos hace unos días?

R: El partido del domingo pasado fue un partido difícil de jugar para los dos equipos porque ninguno de los dos nos jugamos nada. Yo sé que ellos están tocados por el descenso, pero vienen con muchísimas ganas de intentar llegar lo más arriba posible en la Copa. Va a ser un partido muy intenso que nos van a poner las cosas muy difíciles y estoy segu de que van a sacar su mejor nivel.

"Para muchos jugadores es la primera Copa que jugamos" Roberto Domenech

P: Renovó hasta 2027, ¿lo tenía claro desde que llegaste o se convenció a lo largo de la temporada?

R: Yo desde que firmé aquí, antes de venir, hice una apuesta por el proyecto, porque creo que no hay nada como poder jugar en la máxima categoría del balonmano español en tu casa. Desde el primer momento yo me sentí cómodo, muy contento, rodeado de mi gente y eso es lo que me ha hecho tener cierta motivación para que la temporada al final haya ido como ha ido. A la que me dijeron de renovar yo creo que no había ningún tipo de duda, además yo estoy muy cómodo, las cosas van bien y veo que el proyecto sigue para adelante, es algo que hay que seguir apoyando y estoy muy contento.

P: ¿Qué puede prometerle el equipo a la afición en esta Copa?

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R: Estoy seguro de que les vamos a dar partidos competidos, tenemos muchísimas ganas de jugar la Copa y para muchos jugadores es la primera copa que jugamos. Algo que hemos demostrado aquí en casa es que luchamos los partidos hasta el final y que le damos un buen espectáculo a la afición, y eso es lo que queremos.