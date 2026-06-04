Tenis
La alicantina Charo Esquiva cae en los cuartos de final de Roland Garros
La tenista de Bigastro no puede con la checa Kovackova (6-0, 6-2), pero completa su mejor actuación sobre la arcilla de París
La tenista de Bigastro Charo Esquiva ha caído en los cuartos de final de Roland Garros frente a la checa Jana Kovackova (6-0, 6-2), cerrando así, pese a la derrota, un gran torneo en las instalaciones francesas. Esquiva inició el torneo superando con claridad a la australiana R. Alame (6-0, 6-1).La tenista alicantina, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, no cedió ningún juego y derrotó por un claro 6-0 y 6-0 a la francesa Daphnee Mpethsi Perricard, en la segunda ronda.
En octavos de final, superó a Leme Da Silva, su compañera en el cuadro de dobles, tras una meritoria remontada (2-6, 6-2 y 6-4), y este jueves ha caído en los cuartos de la edición júnior del torneo, en la que es la mejor participación en Grand Slam de su carrera.
El próximo reto de la alicantina será la fase final de Wimbledon, que arrancará en un aproximadamente un mes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH
- El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
- Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
- Estos son los festivos en Alicante para las Hogueras de este año
- Vecinos de Callosa de Segura presenciaron en varias ocasiones agresiones e insultos de 'El apio' a Patricia en plena calle
- Qué significa la señal de tráfico roja con una raya negra en el centro (R-200) y por qué es importante
- El conseller de Sanidad anuncia la licitación del centro de salud de La Condomina de Alicante para la próxima semana
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante