La alicantina Charo Esquiva cae en los cuartos de final de Roland Garros

La tenista de Bigastro Charo Esquiva ha caído en los cuartos de final de Roland Garros frente a la checa Jana Kovackova (6-0, 6-2), cerrando así, pese a la derrota, un gran torneo en las instalaciones francesas. Esquiva inició el torneo superando con claridad a la australiana R. Alame (6-0, 6-1).La tenista alicantina, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, no cedió ningún juego y derrotó por un claro 6-0 y 6-0 a la francesa Daphnee Mpethsi Perricard, en la segunda ronda.

En octavos de final, superó a Leme Da Silva, su compañera en el cuadro de dobles, tras una meritoria remontada (2-6, 6-2 y 6-4), y este jueves ha caído en los cuartos de la edición júnior del torneo, en la que es la mejor participación en Grand Slam de su carrera.

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El próximo reto de la alicantina será la fase final de Wimbledon, que arrancará en un aproximadamente un mes.