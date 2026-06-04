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La alicantina Charo Esquiva cae en los cuartos de final de Roland Garros

La tenista de Bigastro no puede con la checa Kovackova (6-0, 6-2), pero completa su mejor actuación sobre la arcilla de París

Charo Esquiva golpea un revés cortado, durante un partido en Roland Garros.

Charo Esquiva golpea un revés cortado, durante un partido en Roland Garros. / INFORMACIÓN

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

La tenista de Bigastro Charo Esquiva ha caído en los cuartos de final de Roland Garros frente a la checa Jana Kovackova (6-0, 6-2), cerrando así, pese a la derrota, un gran torneo en las instalaciones francesas. Esquiva inició el torneo superando con claridad a la australiana R. Alame (6-0, 6-1).La tenista alicantina, patrocinada por TM Grupo Inmobiliario, no cedió ningún juego y derrotó por un claro 6-0 y 6-0 a la francesa Daphnee Mpethsi Perricard, en la segunda ronda.

En octavos de final, superó a Leme Da Silva, su compañera en el cuadro de dobles, tras una meritoria remontada (2-6, 6-2 y 6-4), y este jueves ha caído en los cuartos de la edición júnior del torneo, en la que es la mejor participación en Grand Slam de su carrera.

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El próximo reto de la alicantina será la fase final de Wimbledon, que arrancará en un aproximadamente un mes.

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