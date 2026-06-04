El Horneo Alicante se lanza a por el sueño europeo en la Copa del Rey

La fecha señalada ha llegado. La Copa del Rey de balonmano arranca su fase final en Alicante este viernes con cuatro partidos, el primero de ellos a las 13 horas entre el vigente dodecacampeón del torneo, el Barça Handbol, y el Atlético Valladolid. El Horneo Alicante, por su parte, cerrará la jornada a las 20:45 horas contra el Bada Huesca, en el que será su primer partido en una fase final copera en 40 años.

También será el primer paso hacia un sueño todavía más grande: clasificarse a la final y, en caso de enfrentarse en ella al Barça, hacerse acreedor de una plaza en la EHF European League. Un objetivo que está presente y que, si bien depende de superar dos rondas este viernes y sábado, no es ni mucho menos imposible para un equipo anfitrión que se ha demostrado competitivo contra cualquier rival a lo largo de la temporada.

El Huesca, "rival peligroso"

Sin embargo, Roi Sánchez ha preferido mantenerse bajo el mantra del "partido a partido" y no pasar por alto a su rival de cuartos, el Bada Huesca al que, ya descendido, venció el pasado domingo en el Pitiu Rochel. "Es un rival peligroso y complicado porque no tiene nada que perder. Haber jugado y ganado el domingo nos puede quitar el foco de dificultad", aseguró a los medios este miércoles el entrenador vigués.

Su objetivo personal en la Copa es "disfrutar y llegar lo más lejos posible". El de sus jugadores, también, y en el vestuario la motivación es máxima ante la que será, para la mayoría de ellos, su primera actuación en una fase final del torneo del KO. "Cualquier deportista quiere jugar un evento así, va a ser una competición preciosa", añadió el técnico del Horneo.

Cuadro de la fase final de la Copa del Rey, que se disputa este fin de semana en Alicante. / INFORMACIÓN

Para Pepe Sánchez, presidente del Horneo Alicante, la ilusión está intacta ante esta Copa en Alicante, que valora como "un regalo" tras esta temporada de regreso a la élite del balonmano. "Son tres partidos y cualquier equipo de Asobal te puede ganar pero tú también puedes dar la sorpresa", aseguró en entrevista con Información TV, donde también mostró su convicción en "el trabajo y la constancia del equipo", más que demostrados este curso.

El sorteo fue benévolo con los locales y les plantó enfrente al Bada Huesca, el equipo con peor temporada de los ocho rivales de esta fase final. Sin embargo, los oscenses no abandonarán la primera categoría, en la que han permanecido quince años, sin dar batalla a los anfitriones e intentar disfrutar de un último baile, con aspiración a billete europeo incluida.

No sería la primera vez en los tiempos recientes que el Huesca da una sorpresa en Copa. Ya lo hizo cuartos el año pasado, cuando superó al Logroño, a priori más fuerte, y acabó disputando la semifinal contra el Barça.

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El Pedro Ferrándiz, factor local

En cuanto al Horneo, haber sellado la permanencia hace casi un mes les ha permitido ahondar en la preparación de la Copa, un objetivo que llevaban casi todo el año esperando. "El hecho de jugar en casa nos puede impulsar, pero también meternos algo de presión. Tenemos que estar estables mentalmente, hacer un buen partido y defender sus puntos fuertes", avisó el preparador, que confió en que si el Horneo Alicante rinde bien "puede haber otro partido el sábado".

De llegar a la final, los alicantinos disputarán tres partidos en menos de 48 horas, tres encuentros de alta exigencia. Una carga física que Roi no subestima, pero tampoco le queda más que confiar en toda la plantilla, incluso en aquellos jugadores que menos protagonismo han tenido durante la liga.

Pepe Sánchez auguró un Pedro Ferrándiz lleno durante todo el fin de semana porque "Alicante es tierra de balonmano y se va a desplazar gente tanto de la ciudad como de la provincia", mientras que Roi vaticinó una competición "preciosa e igualada" en la que varios partidos se decidirán en la última jugada, la prórroga o lanzamientos de siete metros.

Preguntado por su valoración personal, el técnico del Horneo señaló como indiscutible favorito en la Copa al Barça, equipo que ha gozado de completa hegemonía durante doce años: "Es el favorito en cada partido y cada competición, pero a nosotros los que nos preocupa ahora es el partido del viernes". Prueba de la fortuna en el sorteo es que los alicantinos no tendrán que medirse con los azulgranas hasta la final, en caso de clasificarse a ella.

Como paso previo y obligatorio, el ganador del Horneo-Huesca deberá enfrentarse en semifinales al equipo vencedor del Bidasoa Irún-Bathco Torrelavega (viernes, 16 horas). Del otro lado del cuadro, el Barça o el Atlético Valladolid se medirá con el conjunto que gane el Viveros Nava-Rebi Cuenca (viernes, 18:30 horas).