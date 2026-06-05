La Ciudad Deportiva Guillermo Amor acoge la Benidorm Masters Cup este fin de semana

Benidorm acogerá desde este viernes y durante todo el fin de semana la segunda edición de la Benidorm Masters Cup, un torneo internacional de fútbol para veteranos y equipos senior que contará con planteles procedentes de cinco países. La competición, organizada por Tour-Sport Promociones Deportivas, se disputará en los campos de fútbol Hermanos Juan y Miguel Martínez Munuera y en el Nerea Pérez Machado de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor.

El campeonato ha sido presentado la mañana de este viernes en rueda de prensa por el concejal de Deportes, Javier Jordá, que ha estado acompañado por Fernando Brotons, gerente de Tour-Sport.

Turismo deportivo

El evento es una nueva muestra, ha dicho el edil, "de que no solo hablamos del destino turístico más popular del país sino que, más allá del sol y la playa, impulsamos el turismo deportivo con pruebas como la Costa Blanca Cup, la Benidom Half o el Benidorm Chess Open".

Ciudad Deportiva Guillermo Amor, en imagen de archivo. / David Revenga

Asimismo, el concejal ha postulado la intención del gobierno municipal de "subrayar la idea del turismo deportivo como dinamizador de la localidad".

Un millar de pernoctaciones

En el torneo para veteranos, ha informado Brotons, tomarán parte 32 equipos y unos 400 jugadores, que llegarán acompañados de amigos y familiares, lo que significará un mínimo de un millar de pernoctaciones durante el fin de semana.

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Los equipos, según han precisado, proceden de cinco países: España, Francia, Inglaterra, Rumanía y Mayotte (un archipiélago situado entre Madagascar y la costa de Mozambique). Se dividirán en varias categorías: senior masculino (ocho equipos), veteranos +35 (16 equipos) y veteranos +45 (ocho equipos). España, con trece equipos de nueve provincias, y Francia, con 15 escuadras, son los países que aportan un número mayor de equipos al torneo.