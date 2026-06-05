El desgarrador mensaje de un jugador del Zaragoza tras el descenso a Primera Federación: "Sería mejor que hubiera muerto"

Aleksandar Radovanovic ha mostrado en un mensaje de su puño y letra escrito a El PERIÓDICO DE ARAGÓN el devastador efecto que ha tenido el descenso del Real Zaragoza para el jugador serbio, que fichó por el club el verano pasado tras desvincularse del Almería y por dos temporadas, si bien la segunda no la va a cumplir al tener especificada en su contrato una cláusula de rescisión automática tras bajar a Primera RFEF, como muchos de los futbolistas que tenían vínculo vigente con la entidad.

"Soy el responsable, soy el que tendrá que vivir su vida sabiendo que fue él quien relegó a un club histórico, en la Liga más fuerte de Europa, al fútbol amateur. ¡Creedme, sería mejor que me hubiera muerto!", asegura el central balcánico, que ya se encuentra en su país con su familia.

"Esta es la temporada más difícil y traumática de mi carrera, tenía un sueño que terminó catastróficamente, para mí, para el club, para todos los hinchas del Real Zaragoza. Lo que pasó esta temporada es solo la acumulación de dos años de insatisfacción y frustración"

No ha tenido suerte en su temporada Radovanovic, con muchas lesiones y que ha forzado en varias ocasiones para jugar, como hizo tras sufrir una dolencia en la costilla ante el Cádiz en la primera vuelta, volvió antes de lo previsto y sufrió una fractura en el esternón contra el Racing el 10 de enero. O en los últimos partidos ha jugado con molestias en el isquio que acabaron en lesión ante el Málaga. "Solo puedo hablar por mí. Esta es la temporada más difícil y traumática de mi carrera, tenía un sueño que terminó catastróficamente, para mí, para el club, para todos los hinchas del Real Zaragoza. Lo que pasó esta temporada es solo la acumulación de dos años de insatisfacción y frustración de los hinchas que creo que son el tesoro del fútbol moderno de hoy, hinchas que tienen emoción, que viven el fútbol que amo", comienza diciendo el defensa en esa misiva, que escribió cuando este diario le pidió una entrevista para valorar sus sensaciones y hacer balance de la temporada vivida.

Radovanovic es retirado en camilla en el partido ante el Málaga. / Jaime Galindo

"Siento una responsabilidad hacia toda la gente de la ciudad, porque viví allí, no salí de mi apartamento durante un año, porque no podía mirar a nadie a los ojos, porque los decepcioné a todos. Es traumático que te destrocen el autobús después de un partido mientras estás dentro y es difícil jugar con silbidos e insultos"

"Siento una responsabilidad hacia toda la gente de la ciudad, porque viví allí, no salí de mi apartamento durante un año, porque no podía mirar a nadie a los ojos, porque los decepcioné a todos. Es traumático que te destrocen el autobús después de un partido mientras estás dentro y es difícil jugar con silbidos e insultos. No lo logramos, decepcionamos a un gran club, ¡y yo me decepcioné a mí mismo como persona y como jugador!", asevera Rado, que ha jugado en 23 encuentros en esta temporada en el eje de la zaga, 21 de ellos de titular, además de tener minutos en Copa ante el Burgos para un total de 1.608 oficiales como zaragocista.

"En cuanto al último partido, quería terminar de pie como un hombre, al menos para eso, pero acabé como en una camilla, abucheado, con un músculo roto. ¿Puede ser peor?"

"El nivel de estrés y tristeza es demasiado y lleva así un año. Y, en cuanto al último partido, quería terminar de pie como un hombre, al menos para eso, pero acabé en una camilla, abucheado, con un músculo roto. ¿Puede ser peor? ¿Puede ser más doloroso? ¡No lo sé!", sentencia con ese inmenso dolor por lo vivido ante el Málaga, donde noto esa lesión en la zona isquiotibial de la pierna derecha tras un salto y que ha acabado en una rotura de fibras.

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"No hay excusa, no hay explicación, no tengo ninguna, ¡disculpadme! El fútbol es un deporte extraño, es muy posible que dentro de dos años estés esperando el inicio de La Liga en un nuevo estadio, donde te mereces estar. Por mi parte, la vergüenza y la tristeza nunca cesarán, ¡y una vez más pido disculpas!", cierra.