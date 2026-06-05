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Balonmano

La Fan Zone y el Barça dan el pistoletazo de salida a la Copa del Rey de Alicante

Las aficiones de los ocho equipos clasificados se hermanan en el primer día de competición

Arranca la Copa del Rey en Alicante con una Fan Zone junto la Centro de Tecnificación

Arranca la Copa del Rey en Alicante con una Fan Zone junto la Centro de Tecnificación

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Arranca la Copa del Rey en Alicante con una Fan Zone junto la Centro de Tecnificación / Héctor Fuentes

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David Marín

David Marín

Alicante ya vive la Copa del Rey de balonmano, en una fase final que se disputa en el Centro de Tecnificación desde el viernes hasta el domingo y que acoge a los ochos equipos, entre ellos el Horneo, que buscan alzarse con el prestigioso trofeo, con un claro favorito entre ellos, el Fútbol Club Barcelona.

Precisamente los azulgranas han sido los encargados de disputar, y vencer, el partido inaugural, al imponerse al Atlético Valladolid por un claro 38-24. Sin embargo, la fiesta y la hermandad de la Copa se ha comenzado a vivir desde unas horas antes del inicio de la competición, con la apertura de la Fan Zone en los alrededores del lugar donde se celebra el evento.

Allí se han reunido los aficionados desplazados desde todos los lugadores de España para apoyar a los siete equipos que han llegado en los últimos días a tratar de triunfar en esta competición: Barça, Valladolid, Irudek Bidasoa Irún, Bathco Torrelavega, Viveros Herol Nava, Rebi Cuenca y Bada Huesca. Como anfitriones han ejercido los del Horneo Alicante, en una convivencia plena, en la que las aficiones más numerosas han sido las llegadas desde Torrelavega, Irún y Cuenca.

Stands para la afición

Además de charlar sobre balonmano (y la vida), los aficionados a este deporte han podido pasear por los diferentes stands instalados en las puertas del Centro de Tecnificación, donde se han expuesto y puesto a la venta camisetas de los diferentes clubes de Asobal.

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Afición en el Centro de Tecnificación de Alicante

Afición en el Centro de Tecnificación de Alicante / Héctor Fuentes

Con las pilas cargadas y las gargantas preparadas, cada afición ha ido pasando a lo largo del viernes por las gradas del recinto alicantino para apoyar a sus jugadores, en busca del hito del domingo. Cuatro de ellas dormirán este viernes con el sueño de campeonar todavía presente, mientras que otras cuatro pondrán punto final a su andadura en el torneo. Pero todas recordarán su día de convivencia en Alicante, en el que el principal protagonista fue el balonmano.

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