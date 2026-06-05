Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Confesión crimen prescrito DéniaTurista inglés intento homicidioBoris Brejcha videoclip AlicanteNueva parada Puerta del Mar TRAMLluvia en AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Baloncesto

El HLA Alicante destituye a Rubén Perelló y prepara el regreso de Pedro Rivero

El Lucentum hace público el cese del entrenador mallorquín sin dejarlo por escrito en el comunicado oficial

Pedro Rivero, el entrenador que ascendió al Lucentum a Primera FEB hace siete temporadas.

Pedro Rivero, el entrenador que ascendió al Lucentum a Primera FEB hace siete temporadas. / Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro Rojas

Pedro Rojas

El HLA Alicante ha decidido despedir a Rubén Perelló, aunque lo hace sin que esa decisión transcendental quede reflejada en el comunicado oficial, en cuya redacción se ha omitido toda alusión al cese de actividad o a la destitución del preparador mallorquín. Aun así, siendo un secreto a voces —y por el contexto de anuncio— se sobreentiende que lo que desea hacer público el Lucentum es la salida de su actual técnico, que, aunque tenía un año más firmado, cierra de esta manera tan singular su segunda etapa al frente del primer equipo de la Fundación, una que termina fuera de la pelea por el ascenso a la Liga ACB a las primeras de cambio, en un final de temporada que concluye con seis derrotas consecutivas y una clasificación agónica para el "play-off" como noveno, que se resolvió con un 3-0 favorable a Estudiantes, que borró a los alicantinos y se coló en la Final Four.

Rubén Perelló, destituido como entrenador del HLA Alicante.

Rubén Perelló, destituido como entrenador del HLA Alicante. / INFORMACIÓN

El texto completo del que se deduce el despido de Rubén Perelló es el siguiente: "El club quiere agradecer a Rubén Perelló su dedicación, compromiso y profesionalidad desde su llegada a la entidad en la temporada 2024-2025, así como el trabajo realizado durante su etapa al frente del primer equipo. Lucentum Alicante le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros retos profesionales y personales", sin referir en ningún momento, de manera explícita, la extinción del vínculo laboral o el acuerdo alcanzado entre las partes para separar sus caminos.

Lo que tampoco expone el breve comunicado oficial es el sustituto, aunque esta misma semana Cope Alicante avanzaba que será Pedro Rivero el elegido para tratar de guiar al conjunto alicantino a la máxima categoría nacional, el objetivo marcado por los nuevos dueños del HLA Alicante cuando asumieron la titularidad del mismo hace ahora un año.

Perelló fue el único de los entrenadores de los ocho presentes en la postemporada que se coló en la eliminatoria de cuartos de final con un balance negativo de victorias, ganando 15 partidos y perdiendo 17 (-2). El desplome lucentino desde el mes de enero, coincidiendo con la marcha (forzada por él mismo) de Jordan Walker, fue notable. Cinco derrotas seguidas tras la salida del estadounidense y solo cinco triunfos en los últimos 22 partidos, incluyendo los tres últimos de "play-off" frente al Movistar Estudiantes, último conjunto al que ha dirigido quien debe ponerse al frente del proyecto en el banquillo a partir de ahora, Pedro Rivero.

Pedro Rivero, en el banquillo del HLA Alicante, en la semifinal por el ascenso a la ACB frente a Lugo.

Pedro Rivero, en el banquillo del HLA Alicante, en la semifinal por el ascenso a la ACB frente a Lugo. / JOSE NAVARRO

Él será quien pilote el octavo intento seguido del Lucentum de recuperar su lugar en la ACB, el que perdió por quiebra financiera en 2012 pese a finalizar la liga octavo con Txus Vidorreta en el banquillo. El exbase lucentino, en su papel de técnico, estrenó su nuevo oficio en Alicante y fue quien aupó al HLA desde la LEB Plata a la segunda categoría nacional en la temporada 2018-2019. Al año siguiente se quedó a las puertas de reeditar éxito, pero Breogán se lo impidió en el quinto partido de unas semifinales muy igualadas con un Kevin Larsen estelar liderando a los gallegos.

Noticias relacionadas

Cuarto partido de la serie semifinal entre HLA y Breogán que llegó hasta el quinto en Lugo.

Cuarto partido de la serie semifinal entre HLA y Breogán que llegó hasta el quinto en Lugo. / JOSE NAVARRO

Ahora regresa después de un exitoso paso por Palencia, con ascenso a la Liga Endesa en 2023, y de no lograr reverdecer los laureles del conjunto colegial en sus dos cursos con los del Ramiro de Maeztu antes de ser destituido a mitad de su segunda temporada en Madrid por supuestas desavenencias con la directiva estudiantil. Pedro Rivero conoce bien la casa, la ciudad y es el elegido para hacer realidad el plan de la familia mexicana Aguayo Díaz, inversor capitalista del primer equipo de la Fundación Lucentum Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
  2. Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
  3. Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
  4. Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
  5. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  6. Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
  7. Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial
  8. Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

El HLA Alicante destituye a Rubén Perelló y prepara el regreso de Pedro Rivero

El HLA Alicante destituye a Rubén Perelló y prepara el regreso de Pedro Rivero

Hallan en Dénia restos de un hombre asesinado en 1993 tras la confesión de su hermana: "Queremos darle paz a nuestro hermano y ni la Justicia ni la Policía nos escucha"

Desmantelado en Alicante un laboratorio para elaborar documentación falsa por toda Europa

Desmantelado en Alicante un laboratorio para elaborar documentación falsa por toda Europa

El making-of del documental "Luis Francisco Esplá: al servicio del arte"

Desmantelan en Alicante un laboratorio que distribuía documentos falsos de identidad por Europa

El veterinario JuanjoVet sobre darle huevo a tu gato: “Tiene taurina, un nutriente esencial para la visión, el corazón, el sistema inmunológico y la digestión”

El veterinario JuanjoVet sobre darle huevo a tu gato: “Tiene taurina, un nutriente esencial para la visión, el corazón, el sistema inmunológico y la digestión”

El gestor de Les Naus también planta a la comisión del Ayuntamiento de Alicante

El gestor de Les Naus también planta a la comisión del Ayuntamiento de Alicante

El Pleno de Alcoy aprueba una moción en defensa de la educación pública, inclusiva y en valenciano con el voto en contra de PP y Vox

El Pleno de Alcoy aprueba una moción en defensa de la educación pública, inclusiva y en valenciano con el voto en contra de PP y Vox
Tracking Pixel Contents