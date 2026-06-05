El HLA Alicante destituye a Rubén Perelló y prepara el regreso de Pedro Rivero

El HLA Alicante ha decidido despedir a Rubén Perelló, aunque lo hace sin que esa decisión transcendental quede reflejada en el comunicado oficial, en cuya redacción se ha omitido toda alusión al cese de actividad o a la destitución del preparador mallorquín. Aun así, siendo un secreto a voces —y por el contexto de anuncio— se sobreentiende que lo que desea hacer público el Lucentum es la salida de su actual técnico, que, aunque tenía un año más firmado, cierra de esta manera tan singular su segunda etapa al frente del primer equipo de la Fundación, una que termina fuera de la pelea por el ascenso a la Liga ACB a las primeras de cambio, en un final de temporada que concluye con seis derrotas consecutivas y una clasificación agónica para el "play-off" como noveno, que se resolvió con un 3-0 favorable a Estudiantes, que borró a los alicantinos y se coló en la Final Four.

Rubén Perelló, destituido como entrenador del HLA Alicante. / INFORMACIÓN

El texto completo del que se deduce el despido de Rubén Perelló es el siguiente: "El club quiere agradecer a Rubén Perelló su dedicación, compromiso y profesionalidad desde su llegada a la entidad en la temporada 2024-2025, así como el trabajo realizado durante su etapa al frente del primer equipo. Lucentum Alicante le desea la mayor de las suertes y éxitos en sus futuros retos profesionales y personales", sin referir en ningún momento, de manera explícita, la extinción del vínculo laboral o el acuerdo alcanzado entre las partes para separar sus caminos.

Lo que tampoco expone el breve comunicado oficial es el sustituto, aunque esta misma semana Cope Alicante avanzaba que será Pedro Rivero el elegido para tratar de guiar al conjunto alicantino a la máxima categoría nacional, el objetivo marcado por los nuevos dueños del HLA Alicante cuando asumieron la titularidad del mismo hace ahora un año.

Perelló fue el único de los entrenadores de los ocho presentes en la postemporada que se coló en la eliminatoria de cuartos de final con un balance negativo de victorias, ganando 15 partidos y perdiendo 17 (-2). El desplome lucentino desde el mes de enero, coincidiendo con la marcha (forzada por él mismo) de Jordan Walker, fue notable. Cinco derrotas seguidas tras la salida del estadounidense y solo cinco triunfos en los últimos 22 partidos, incluyendo los tres últimos de "play-off" frente al Movistar Estudiantes, último conjunto al que ha dirigido quien debe ponerse al frente del proyecto en el banquillo a partir de ahora, Pedro Rivero.

Pedro Rivero, en el banquillo del HLA Alicante, en la semifinal por el ascenso a la ACB frente a Lugo. / JOSE NAVARRO

Él será quien pilote el octavo intento seguido del Lucentum de recuperar su lugar en la ACB, el que perdió por quiebra financiera en 2012 pese a finalizar la liga octavo con Txus Vidorreta en el banquillo. El exbase lucentino, en su papel de técnico, estrenó su nuevo oficio en Alicante y fue quien aupó al HLA desde la LEB Plata a la segunda categoría nacional en la temporada 2018-2019. Al año siguiente se quedó a las puertas de reeditar éxito, pero Breogán se lo impidió en el quinto partido de unas semifinales muy igualadas con un Kevin Larsen estelar liderando a los gallegos.

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Cuarto partido de la serie semifinal entre HLA y Breogán que llegó hasta el quinto en Lugo. / JOSE NAVARRO

Ahora regresa después de un exitoso paso por Palencia, con ascenso a la Liga Endesa en 2023, y de no lograr reverdecer los laureles del conjunto colegial en sus dos cursos con los del Ramiro de Maeztu antes de ser destituido a mitad de su segunda temporada en Madrid por supuestas desavenencias con la directiva estudiantil. Pedro Rivero conoce bien la casa, la ciudad y es el elegido para hacer realidad el plan de la familia mexicana Aguayo Díaz, inversor capitalista del primer equipo de la Fundación Lucentum Alicante.