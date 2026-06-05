Baloncesto
El Lucentum femenino logra el ascenso a LF2
Las alicantinas ponen el broche de oro a una temporada sobresaliente con el salto de categoría
El Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum ha logrado matemáticamente el ascenso a LF2 a falta de un partido por disputarse, tras dos victorias que confirman el gran trabajo realizado durante toda la temporada.
El conjunto dirigido por Pablo Portilla venció primero a El Cochinillo SL por 68-36, en un encuentro dominado de principio a fin por las lucentinas, y posteriormente volvió a sumar un nuevo triunfo ante CB Salliver Fuengirola por 35-65, sellando así el ansiado objetivo del ascenso.
Regularidad durante la temporada
El Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum ha demostrado durante toda la competición una enorme regularidad, construyendo un bloque sólido, competitivo y comprometido que ha sabido responder en los momentos clave de la temporada.
La intensidad defensiva, la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo han sido las señas de identidad de un equipo que ha ido creciendo jornada tras jornada hasta alcanzar con merecimiento su plaza en LF2.
El técnico Pablo Portilla ha sido una figura fundamental en este logro histórico. Su trabajo al frente del equipo ha permitido consolidar una idea de juego clara, basada en la solidez defensiva, la velocidad en transición y la implicación de toda la plantilla.
Este ascenso es también el reflejo de un proyecto estable, bien estructurado y con una fuerte apuesta por el desarrollo del baloncesto femenino en la ciudad de Alicante.
Un ascenso histórico
Con este resultado, el Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum consigue un merecido ascenso a LF2, culminando una temporada de trabajo, esfuerzo y crecimiento continuo.
El club alicantino afronta ahora la última jornada con la satisfacción del objetivo cumplido y la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel en el baloncesto nacional.
- Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
- Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
- La Iglesia aparta a un subdirector del colegio Agustinos de Alicante por abusos sexuales
- Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial