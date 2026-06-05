El Lucentum femenino logra el ascenso a LF2

El Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum ha logrado matemáticamente el ascenso a LF2 a falta de un partido por disputarse, tras dos victorias que confirman el gran trabajo realizado durante toda la temporada.

El conjunto dirigido por Pablo Portilla venció primero a El Cochinillo SL por 68-36, en un encuentro dominado de principio a fin por las lucentinas, y posteriormente volvió a sumar un nuevo triunfo ante CB Salliver Fuengirola por 35-65, sellando así el ansiado objetivo del ascenso.

Regularidad durante la temporada

El Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum ha demostrado durante toda la competición una enorme regularidad, construyendo un bloque sólido, competitivo y comprometido que ha sabido responder en los momentos clave de la temporada.

La intensidad defensiva, la disciplina táctica y el esfuerzo colectivo han sido las señas de identidad de un equipo que ha ido creciendo jornada tras jornada hasta alcanzar con merecimiento su plaza en LF2.

El técnico Pablo Portilla ha sido una figura fundamental en este logro histórico. Su trabajo al frente del equipo ha permitido consolidar una idea de juego clara, basada en la solidez defensiva, la velocidad en transición y la implicación de toda la plantilla.

Este ascenso es también el reflejo de un proyecto estable, bien estructurado y con una fuerte apuesta por el desarrollo del baloncesto femenino en la ciudad de Alicante.

Un ascenso histórico

Con este resultado, el Unidad de Reproducción Vistahermosa Lucentum consigue un merecido ascenso a LF2, culminando una temporada de trabajo, esfuerzo y crecimiento continuo.

Noticias relacionadas

El club alicantino afronta ahora la última jornada con la satisfacción del objetivo cumplido y la ilusión de seguir compitiendo al máximo nivel en el baloncesto nacional.