Petar Cikusa despierta a un Barça que acaba arrasando para pasar a semifinales

La excelente actuación de César Pérez y las dudas iniciales del Barça marcaron los primeros 20 minutos (7-8), hasta que el campeón de las 12 últimas ediciones de la Copa del Rey se centró para acabar arrasando a un buen Recoletas At. Valladolid por 38-24. Además del paso adelante defensivo tras el descanso, en ataque destacaron Domen Makuc (seis goles), Petar Cikusa (seis) y Dika Mem (cinco).

El rival de los defensores del título este sábado a las cinco de la tarde en la primera semifinal será el ganador del tercer partido de cuartos de final en un viernes lleno de espectáculo balonmanístico. Se enfrentarán el REBI BM Cuenca y un Viveros Herol BM Nava que disputará la semana que viene la promoción. Por el otro lado del cuadro Irudek Bidasoa Irun - Bathco Torrelavega (16.00 horas) y Horneo Eón Alicante - Bada Huesca (20.45 h).

El Recoletas At. Valladolid demostró su ambición desde el principio, con un sensacional César Pérez en la portería (nueve paradas en la primera parte) y con un planteamiento valiente de un David Pisonero que lleva años consolidado como uno de los mejores entrenadores españoles. Limitando las pérdidas y frenando la velocidad azulgrana, el pucelano plantó cara hasta el final del primer acto al defensor del título copero.

Ian Barrufet busca el gol en la posición de pivote desdoblado / FCB

El subcampeón de la Copa de España fue un huracán de salida y se colocó con 0-4 (min. 6:30) ante un Barça lento al que le costó entrar en el partido. Tim N'Guessan anotó tres goles seguidos y la entrada de Petar Cikusa fue clave para empezar a desequilibrar el marcador. El genio de Bordils estuvo activo en defensa y muy fresco en ataque, pese a un susto al caer en un golazo a la contra. Minutos antes fue su gemelo Djordje el que tuvo que retirarse y no volvió a jugar.

El pivote Lucas Ribeiro dio a los vallisoletanos su última ventaja (7-8, min. 11) y los últimos 10 minutos sí fueron blaugranas. Ahí fueron clave la explosión de Petar Cikusa y la roja por la tercera exclusión de un Stjepan Jozinovic al que incluso habían perdonado otra por ir al cuello de Blaz Janc. El equipo de Carlos Ortega se fue a los vestuarios con dudas, pero con un 15-12 que invitaba a la tranquilidad. Y más, con el bosnio expulsado.

El Barça sí fue el Barça en la segunda parte, con una defensa que marcó las diferencias con Fàbregas, N'Guessan y Frade en el centro. Del resto se encargó en ataque un colosal Domen Makuc con cuatro goles, uno de ellos con una rosca preciosa y otro rozando la falta en ataque. El caso es que con 25-16 en el 41' ya había gastado sus dos tiempos Pisonero.

Tim N'Guessan, un seguro de solvencia para el Barça / FCB

Los azulgranas ya habían puesto la directa y la otra buena noticia era la notable actuación de Dika Mem. El francés está sacando la cabeza en una temporada complicada en la que se anunció su marcha al Füchse Berlin en julio de 2027 y en la que ha tenido problemas físicos. Aún no está a su mejor nivel, pero anotó golazos y se le vio muy motivado. Y claro, el equipo lo necesita como el comer para la gran cita de Colonia. Suyo fue el misil que estableció el 30-19 al borde del 50'.

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Los últimos minutos fueron muy cómodos, aunque habrá que esperar si el problema que sufrió Djordje Cikusa pone en riesgo su presencia en la Final Four de la Champions. El trío dinámico del ataque, con un potente Dika Mem, un imparable Domen Makuc y un eléctrico y recuperado Petar Cikusa marcaron los minutos finales hasta el 38-24 definitivo. Si tiene una marcha más, es casi imposible derrotar a los de Carlos Ortega.