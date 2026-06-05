Así se vivió la partida de la selección desde Santiago hacia su segunda estrella: "¿Sabes lo que está pasando?"

"Disculpa, ¿sabes lo que está pasando?". La pregunta la lanza una peregrina despistada en el control del aeropuerto de Santiago ante la inquietud y excitación colectiva que se respiraba desde primera hora de este viernes en el aeródromo compostelano. O quizás por la docena de cámaras y el grupo de niños que se concentraba junto a la entrada de Lavacolla.

"¿Qué está pasando?" insiste, al no recibir una respuesta. A pocos metros, un grupo de jóvenes que se llevan de despedida de soltera a una amiga con los ojos vendados tampoco saben qué sucede en el aeropuerto este viernes por la mañana. Y al lado, una pareja cruza el control pendiente de coger a tiempo su vuelo y sin prestar atención a su alrededor. Sin embargo, mientras los viajeros revisan sus pertenencias, pasan el control o apuran el café, los jugadores de La Roja llegan al aeropuerto de Lavacolla entre los aplausos de un grupo de aficionados que no quiso perderse la salida de su selección desde Santiago de Compostela.

Ataviados con camisetas de Lamine Yamal o Pedri, banderas, balones y hasta un álbum de cromos, los más pequeños sujetan sus rotuladores con una misión clara: conseguir la firma de Lamine Yamal, Pedri, Borja o Gavi. "Quiero una (foto) con Lamine", confesaba un joven compostelano a su abuelo.

En torno a un centenar de aficionados, según han confirmado fuentes de Aena, que pudieron 'robar' alguna foto rápida y ver de cerca a sus ídolos.

"Santiago se convierte en el epicentro de dos selecciones mundialistas"

Dos niños esperando la llegada de la selección española a Lavacolla / Lucía Martínez

"¿Ese era Lamine Yamal?"

La llegada de los jugadores a Lavacolla cogió por sorpresa a algunos viajeros que ya se encontraban en la zona de embarque a la espera de sus respectivos aviones y que no dudaron en aprovechar la coincidencia. "¿Ese era Lamine Yamal?, "¿Pedri, una foto?" o "¡Vamos chavales!", son algunas de las frases que resonaron entre el bullicio.

Con todo, quien más disfrutó del momento fue Diego. Ataviado con una túnica árabe, pudo sacarse fotos con Pedri y Unai Simón junto a su grupo de amigos procedentes de Vigo minutos antes de coger un vuelo para Alicante, donde celebrará su despedida de soltero. La suya no fue la única, pues durante la hora que le llevó a la Selección hacer el embarque, unas seis despedidas diferentes tomaban Lavacolla. “Es normal que haya tantas, desde marzo, suele ser así”, explica una trabajadora del aeropuerto.

Aunque Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri fueron algunos de los internacionales más reclamados, Borja Iglesias fue quien más se paró con los aficionados, hasta el punto de que el delantero del Celta tuvo que ser escoltado por las fuerzas de seguridad porque sus compañeros le estaban esperando para la foto oficial e incluso llegaron a bromear con que perdería el avión si seguía así.

Rumbo a Nashville

Finalmente, casi a las once horas de este viernes, la selección española abandonó Galicia con destino Nashville (Estados Unidos), donde el equipo iniciará su concentración definitiva para el Mundial.

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, acompañó al equipo nacional que se fotografió a pie de pista con el Airbus A350-Next que la aerolínea Iberia ha personalizado con motivo del Mundial con el logo "Despega un equipo y vuela un país".

De Lavacolla a Nashville: la Selección ya vuela a Estados Unidos / Jesús Prieto / Jesús Prieto

Louzán: "Paso a paso"

Preguntado por los medios, Louzán apeló a la prudencia. "Vamos a ir paso a paso", declaró, aunque con plena confianza en un equipo que "tiene muchas ganas de obtener victorias y llegar a lo más alto". También restó importancia a las condiciones climáticas: "Nos vamos a adaptar muy bien y es una circunstancia que no debe preocuparnos". Finalmente, sobre los tres lesionados confirmó que, "en principio están a disposición" y puede que ya para el amistoso programado para el próximo lunes.

La de España no fue la única selección destino Estados Unidos desde Lavacolla, pues la de Irak hizo lo propio dos horas más tarde. "Santiago se convierte en el epicentro de dos selecciones mundialistas", finalizó orgulloso el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

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La selección de Irak también partía desde Lavacolla / Lucía Martínez

España iniciará su andadura en el Mundial 2026 enfrentándose a la selección de Cabo Verde el próximo lunes 15 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos), ciudad donde también disputará su segundo partido del Grupo H ante Arabia Saudí. Antes de eso, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente disputará un último amigable contra Perú en México.