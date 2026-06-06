El alteano Ángel López Amor conquista el cielo de Madrid

A las 10:07:41 horas de este sábado, mientras Madrid seguía latiendo a ras de suelo, el alteano Ángel López Amor alcanzaba el cielo de la capital por las escaleras del hotel Eurostars Madrid Tower, uno de los edificios más altos de la ciudad, en la carrera vertical anual que se celebra desde 2019. Ocho minutos más tarde, a las 10:15, otro visitante ilustre descendía del cielo sobre Barajas: el Papa León XIV. Pero durante unos instantes, el hombre que más alto había llegado en la capital no viajaba en avión ni en helicóptero. Había subido los 236 metros de altura de la Eurostars Madrid Tower impulsado únicamente por sus piernas.

Apenas seis minutos y veintiún segundos antes de llegar a la meta, López Amor había comenzado su ascensión desde la base de la Eurostars Madrid Tower. Entre ambos instantes, quedaron atrás 50 plantas, 1.000 escalones, 0,6 kilómetros de recorrido, 236 metros de desnivel vertical y una nueva página para la historia de las carreras verticales en España.

Angel Lopez Amor momentos antes de la carrera vertical Eurostars Madrid Tower 2026 / INFORMACIÓN

El atleta del Amunt Altea Club no solo ganó la Carrera Vertical Eurostars Madrid Tower 2026. Lo hizo pulverizando el récord de la prueba con una marca de 6:21 minutos, rebajando en 17 segundos la anterior plusmarca de 6:38 que figuraba desde hacía años en manos del atleta Chema Martínez, uno de los mejores fondistas españoles de la historia.

El nombre de Ángel López Amor queda ahora grabado para siempre en el palmarés de una de las carreras verticales más emblemáticas del país.

Una carrera perfecta de principio a fin

López partió en sexta posición, en una competición en la que los corredores toman la salida cada veinte segundos. Lejos de intimidarse, convirtió cada adelantamiento en combustible. “Adelanté a tres o cuatro corredores. Algunos intentaban seguir mi ritmo, pero apenas podían aguantar una planta”, ha relatado a INFORMACIÓN tras la prueba.

La estrategia salió exactamente “como había planeado”. El campeón nacional mantuvo un ritmo constante de 10’36”/Km, según los datos oficiales de la organización, desde la planta baja hasta la última planta. En el ecuador de la ascensión, al llegar a la planta 25, miró el reloj: 3 minutos y 10 segundos. Las cuentas salían. López Amor ha explicado que a partir de la planta 40, “llegó el momento decisivo. Me encontraba bastante bien y fue ahí donde apreté hasta llegar al final”, ha aseverado. El resultado fue una subida impecable, sin bajones físicos y con una regularidad casi milimétrica que le permitió destrozar el récord de la competición.

La revancha tras la deshidratación de la Torre Emperador

El triunfo adquiere aún más valor por lo ocurrido apenas una semana antes. El pasado sábado, en la exigente subida a la Torre Emperador Castellana, Ángel López terminó segundo absoluto después de sufrir una fuerte deshidratación provocada por temperaturas cercanas a los 35 grados. Aquel esfuerzo le dejó completamente vacío y necesitó media hora para recuperarse.

Sin embargo, el trabajo realizado junto a su entrenador, Antonio Trives Soriano, y un periodo específico de recuperación permitieron que llegara en condiciones óptimas a la cita del Eurostars. “Después del periodo de descanso llegué en plena forma y con muy buenas sensaciones. Tenía planificado batir el récord de la prueba y así ha sido”, ha asegurado.

Las temperaturas más suaves de este sábado hicieron el resto para que el alteano mostrara su mejor versión.

Un especialista que sigue escalando hacia la élite mundial

La victoria en Madrid confirma el extraordinario momento de forma de uno de los mayores especialistas españoles en towerrunning. Bicampeón del Circuito Nacional de Carreras Verticales, campeón absoluto en 2025 y habitual representante español en competiciones internacionales, López Amor (31 años) continúa ampliando un palmarés construido escalón a escalón durante más de una década.

Panadero de profesión y atleta por vocación, el corredor alteano compagina jornadas laborales que comienzan de madrugada con una preparación cada vez más exigente. Ángel ha manifestado que su técnica, perfeccionada durante años, “consiste en ascender los escalones de dos en dos, ayudándome del impulso de los brazos y optimizando cada movimiento para no desperdiciar energía”. En una disciplina donde una décima puede decidir posiciones, este sábado convirtió la precisión en arte.

Del skyline de Madrid al Empire State de Nueva York

La Eurostars Madrid Tower nació en 2019 para conmemorar el décimo aniversario de uno de los hoteles más emblemáticos del skyline madrileño. Desde entonces se ha consolidado como una cita de referencia dentro del calendario español de carreras verticales.

Este año reunió a 101 participantes, de los cuales 72 fueron hombres y 29 mujeres. Ninguno pudo acercarse al registro del corredor de Altea. El segundo clasificado, Borja Ignacio Pérez Batet, cruzó la meta con 7:17 minutos, mientras que el francés Romain Delavignette completó el podio con 7:20. Ángel López Amor fue el único capaz de bajar de la barrera de los siete minutos.

Ahora, tras cerrar su última competición antes del parón estival, el atleta ya mira hacia horizontes todavía más ambiciosos. Su gran sueño internacional apunta al Empire State Building de Nueva York, uno de los templos mundiales del towerrunning. Pero antes de pensar en Manhattan, este sábado conquistó Madrid.

Podium de la carrera vertical Eurostars Madrid Tower 2026. En el centro, Angel Lopez Amor / INFORMACIÓN

Y lo hizo a la velocidad de un ascensor... impulsado únicamente por sus piernas.

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Como reconocimiento a su esfuerzo durante la competición, el campeón ha sido premiado con una estancia de fin de semana en el Eurostars Madrid Tower 5* con desayuno y acceso al spa incluidos.