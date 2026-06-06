Un campeón del mundo en Alicante: "El jiu-jitsu ofrece a los jóvenes algo que estamos perdiendo..."

Alicante acogió este fin de semana la visita de Victor Estima, una de las figuras más reconocidas del jiu-jitsu brasileño a nivel internacional. El deportista y formador impartió un seminario en Gracie Barra Alicante, donde compartió conocimientos con practicantes de distintas edades y niveles.

Estima aseguró sentirse especialmente vinculado a Alicante por la relación que mantiene desde hace años con la comunidad local. “Viajo por todo el mundo, pero siempre intento encontrar personas con valores, leales y comprometidas. Después de tantos años viniendo aquí, sigo viendo cómo los profesores y alumnos sienten la responsabilidad de cuidar y hacer crecer esta comunidad”, explicó.

El campeón destacó el ambiente que se vive en el club alicantino y la implicación de quienes forman parte de él. “No se trata solo de entrenar. Todos se sienten responsables de la comunidad y de que las nuevas generaciones puedan seguir practicando este deporte. Eso es algo muy especial”, afirmó.

Sobre el crecimiento que vive el jiu-jitsu en España, Estima considera que responde a las características propias de una disciplina que permite entrenar con intensidad manteniendo el respeto por el compañero. “El jiu-jitsu enseña control, respeto y confianza. Puedes entrenar cada día porque el objetivo no es dañar a la otra persona, sino aprender junto a ella. Eso crea relaciones muy fuertes y una comunidad muy unida”, señaló.

Valores del jiu-jitsu

El brasileño considera que, más allá de la competición, el éxito de este deporte radica en los valores que transmite. “Las personas buscan pertenecer a algo, superar desafíos y ganar confianza. El jiu-jitsu ofrece todo eso y por eso cada vez más gente se anima a probarlo”, indicó.

Preguntado por el creciente número de niños y adolescentes que practican artes marciales en Alicante, Estima puso el foco en la importancia de ofrecer espacios seguros donde desarrollarse personalmente. “Vivimos en un mundo cada vez más digital, con demasiadas distracciones y referencias. Los jóvenes necesitan entornos donde sentirse acompañados, aprender disciplina, respeto y construir relaciones reales con otras personas”, explicó.

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Para el campeón mundial, el jiu-jitsu representa precisamente esa oportunidad de conexión humana. “Entrenar juntos, ayudarse mutuamente y afrontar retos compartidos nos hace mejores personas. Esa sensación de pertenencia y apoyo es fundamental para los jóvenes y también para los adultos”, concluyó.