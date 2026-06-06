Juan Ayuso regresa a la competición con la mirada puesta en el Tour de Francia

Dos meses sin competir desde su abandono en la Vuelta al País Vasco el pasado 9 de abril. Un objetivo en el horizonte, muy cercano: el 4 de julio empieza el Tour de Francia. Es el gran objetivo de la temporada del ciclista alicantino Juan Ayuso. Por el que abandonó el Emirates para fichar por el Lidl. Para comprobar su límite en la mayor ronda por etapas, lejos del liderazgo de Tadej Pogacar.

Ahora, desde este domingo (7 de junio) hasta el próximo (14 de junio), Ayuso tiene ante sí la última prueba de fuego antes de empezar el Tour. Será la antigua Dauphiné, ahora renombrada como Tour Auvernia-Ródano-Alpes, en la que coincidirá con la gran sensación de la temporada, el joven francés Paul Seixas (Decathlon).

Solo dos ciclistas han vencido a Seixas esta temporada: Pogacar, que no estará porque ha elegido la Vuelta a Suiza como ensayo antes del Tour; y Juan Ayuso, que se impuso en la Volta al Algarve. El de Jávea empezó el año ganando, pero una caída en la París-Niza y una enfermedad en la Itzulia lo han tenido apartado de las carreteras desde abril.

"Tengo muchas ganas de ponerme un dorsal. Esta carrera marca el inicio de nuestras preparaciones finales para el Tour de Francia. Estos meses sin correr me han dado la oportunidad de resetear. Habrá competidores muy duros. Espero ser un animador clave en la batalla por la general", declaró Ayuso en una entrevista con la organización de la carrera.

Juan Ayuso entra a meta en la contrerreloj de la Itzulia. / EFE

Ensayo general antes del Tour

Si ya suele funcionar como un preludio del Tour de Francia, esta edición del Tour Auvernia-Ródano-Alpes lo será todavía más, ya que el pelotón afrontará, en la tercera etapa, una de las pocas contrarrelojes por equipos del año, previa ideal para la de Barcelona de la gran vuelta, y, en la octava, la subida a la Plateau de Solaison, que también promete ser decisiva en la 'Grande Boucle'.

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Después de una primera jornada con mucho desnivel, con cinco puertos puntuables, la carrera dará algo de respiro al pelotón antes del fin de semana. Lo más duro se concentra en las tres etapas finales, con subida, entre otras cimas, al Granier el viernes, al Grand Colombier el sábado y a Bisanne y la Plateau de Solaison el domingo.