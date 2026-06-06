Granollers y Zeballos defienden su corona en París y alzan su tercer Grand Slam

El éxito español en Roland Garros también tendrá su dosis en un 2026 que se presentaba complicado a inicios de torneo. Pero más allá de los cuadros individuales, La Armada española tiene también un tesoro llamado Marcel Granollers, que a sus 40 años revalido este sábado la corona de dobles en París junto a su inseparable Horacio Zeballos. La pareja hispano - argentina supero a Heliovaara y Patten (6-4 y 6-2) para alzar su tercer Grand Slam después del propio Roland Garros y el US Open del pasado año.

Granollers y Zeballos son sin duda la demostración que de lo necesario que es a veces derribar las barreras mentales. Hace justo un año, en la misma arcilla de París, consiguieron vencer su primera final de Grand Slam tras sucumbir en las tres primeras juntos y para Marcel otras dos con Marc López. Pudieron revertir su historia y tras levantar el título en París hicieron lo propio meses después en el US Open.

De vuelta a la capital francesa, en un año que no estaba siendo nada bueno para ellos, la pareja se ha sabido sobreponer a todo para acabar alzando de nuevo el preciado título dominando el torneo de principio a fin y sin dejar escapar un solo set. En la final la historia no fue distinta y dominaron de inicio a fin a la pareja número dos del ranking, que pese a la derrota pasar al frente tras el torneo asaltando el liderato de Granollers y Zeballos.

En un duelo sin mucha estabilidad del servicio, la pareja hispano argentina demostró su fortaleza y su complicidad haciendo de cada juego al resto una auténtica odisea para el británico y el finés, que acabaron desesperados. Golpearon primero al saque de Heliovaara y pese a que Zeballos dejó escapar el suyo, rápidamente volvieron a tomar una delantera que les valdría para cerrar el primer set.

Mucho más cómodo de lo esperado se saldó el primer paso hacía el título, que siguió con un inicio de segundo set imperial. Esta vez con doble golpe desde el resto, para poner la directa hasta un nuevo título de Grand Slam, que se cerró con un 6-2 final en el segundo set con un último turno de Marcel, que firmó una final impecable dejando claro que su maleficio con las grandes finales ha llegado a su fin para dar paso a la alegría infinita.

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Roland Garros volvió a ser escenario de la grandeza de la unión entre Granollers y Zeballos que pese a sus 40 y 41 años respectivamente, tienen cuerda y para rato en el tenis.