Pedro Rivero vuelve a entrenar al HLA alicante

La Fundación Lucentum, cuyo primer equipo compite en la Primera FEB, ha anunciado este sábado la contratación de Pedro Rivero como técnico para la temporada 2026/27.

El técnico segoviano toma el relevo de Rubén Perelló, entrenador destituido este viernes por la entidad, pese a tener un año más de contrato, tras el decepcionante final de curso del conjunto alicantino.

Rivero regresa al equipo alicantino, al que ya dirigió en una etapa anterior en la que logró el ascenso a LEB Oro y la conquista de la Copa LEB Plata, además de clasificar al equipo para las eliminatorias de ascenso.

Tras su salida del club en 2021, Rivero logró el ascenso a la Liga Endesa con el Zunder Palencia en la temporada 2022/23, campaña en la que también conquistó la Copa Princesa de Asturias.

Posteriormente dirigió al Movistar Estudiantes, al que llevó a la Final a Cuatro de ascenso a la Liga Endesa en la temporada 2023/24, además de sumar un segundo título de la Copa Princesa.

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La Fundación Lucentum destaca en un comunicado la "experiencia en la categoría y un amplio conocimiento de la entidad" del nuevo entrenador.