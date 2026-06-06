Roi Sánchez, tras la derrota del Horneo en Copa: "En un instante pasamos de un más dos al empate, y eso nos hizo bastante daño psicológico"

Caras largas en la sala de prensa tras el prematuro final del Horneo en la Copa del Rey. El regreso tras cuarenta años de un equipo alicantino a la fase final del torneo del KO se ha saldado con una frustrante derrota en casa que para el entrenador local, Roi Sánchez, se ha debido sencillamente a que el Bada Huesca, que llegaba en peores condiciones, "fue un poquito mejor". "Nosotros nos tomamos el partido como una final y ellos merecen pasar, pero no por demérito nuestro", sentenció.

A lo largo del encuentro ningún equipo llegó a distanciarse por más de dos goles. El Horneo tuvo la oportunidad en el tramo final, pero el destino le deparó otro escenario: "Ha habido una acción que marcó mucho el partido que es el fly de Borragán que tiene mala suerte, pisa al jugador de Huesca y se tuerce el tobillo y encima estábamos cambiando de portero y pasamos de un más dos al empate, y eso nos hizo bastante daño a nivel psicológico".

Frustración final

Los cinco minutos finales estuvieron marcados por el nerviosismo, y el entrenador del conjunto alicantino reconoce que en ese tramo el Huesca "defendió bien y la última acción es un poco reflejo de lo que fue la última parte". A Borragán, fuera de combate, se le sumó en los estertores del partido otro golpe a James Lewis Parker. "Se queja de un agarrón y de que a lo mejor pudo haber sido otra decisión arbitral. Tiene el hombro tocado, pero por suerte estamos ya de vacaciones", relató Roi Sánchez.

"Creo que no entramos mal al partido, sobre todo en las transiciones, pero estuvimos un poquito atascados en ataque y hubo algunos lanzamientos que fallamos de más en la primera parte" Roi Sánchez — Entrenador del Horneo Alicante

Mal final para una segunda parte en la que, al principio, el Horneo se mostró más confiado y dominador que en los primeros 30 minutos. "Creo que no entramos mal al partido, sobre todo en las transiciones, pero estuvimos un poquito atascados en ataque y hubo algunos lanzamientos que fallamos de más en la primera parte", admitió el técnico vigués, que, de nuevo, restó peso a las expectativas generadas en la ciudad sobre clasificarse a la semifinal: "Ellos han pasado cuatro rondas, nosotros venimos de anfitriones, después del sorteo sabíamos que no estábamos en el lado del Barcelona y parecía que por jugar con Huesca teníamos la obligación de ganar en casa, pero eso es el ruido de fuera, que yo creo que al equipo no le afectó demasiado".

El Bada se gana un partido más en la élite

Junto a Roi estaba José Nolasco, su homólogo del Bada Huesca. Su gesto serio contrastaba con sus palabras de alivio tras un año de sufrimiento deportivo que, de alguna forma, encuentra consuelo con esta peleada victoria de último minuto. "No ha sido una temporada fácil, si hay alguien que me está escuchando, que no se haga entrenador y tenga que descender, porque es muy duro y el entrenador sufre mucho, por él y todos los que tiene a su alrededor y el trabajo no se ve lo suficientemente recompensado, pero en este caso sí", celebró.

Nolasco felicitó a su plantilla por haber completado "un partido muy serio, con el aplomo que tiene que dar esta competición", y aseguró que "la recompensa de jugar una semifinal la vamos a disfrutar". Ahora, de vencer este sábado al Bidasoa Irún podrían colocarse en una situación inédita: la de clasificarse a la European League estando en División de Honor Plata.

"Esto es Copa del Rey y vamos a luchar con las fuerzas que tengamos, y si nos clasificamos a Europa, bendito follón al que le toque" José Nolasco — Entrenador del Bada Huesca

"Nuestro objetivo era llegar lo más lejos, y estando del lado que estamos, por el lado que no está el Barça, sabíamos que estábamos a dos partidos de Europa. Lo decíamos conscientes de que faltaba otro partido y de que son palabras mayores, pero esto es Copa del Rey y vamos a luchar con las fuerzas que tengamos, y si viene, bendito follón al que le toque", anunció el entrenador del conjunto oscense.

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Nolasco, ilicitano de nacimiento, subió a las grada tras el final del partido y se fundió en abrazos con varios aficionados y allegados. "Esta temporada he tenido muy pocas victorias, y las celebro porque sé lo que es no ganar, somos de la zona y tenemos amigos que vienen a animarte, a apoyarte, y sobre todo porque no lo estás pasando bien. Lo he celebrado con todos los que llevaban la camiseta del Bada y con todos mis amigos, y eso es lo más grande que puedes llevarte como entrenador", explicó el técnico, que ya tiene la vista puesta en el duelo de este sábado.