Los veteranos del Club 31 celebran sus 50 años con un partido de fútbol en el Rico Pérez

“Nos gusta el fútbol y queremos seguir jugando, no importa la edad”. Con esta premisa, con esta manera de pensar que compartían un grupo de amigos allá por el año 1976, nació el Club 31. Gente que había jugado al fútbol, federados, que ya tenían más de 30 años y para los que el deporte rey no era solo una afición, era una pasión.

Y, ¿cómo hacerlo? Decidieron juntarse todos los sábados por la tarde y echar un partidillo, sin más intención que compartir su amor al deporte rey. Pero claro, había que hacerlo bien. Al darse cuenta de que el grupo iba creciendo, principalmente formado por amigos de los y barrios de La Florida y Ciudad de Asís, pensaron: “Si queremos que esto funcione, tenemos que hacerlo bien”. Nombraron una Junta Directiva y crearon sus primeros estatutos, que intentaban recoger el espíritu que los había unido y con los que querían salvaguardar la continuidad del grupo.

Los primeros estatutos decían que para ser socio solo tenías que tener más de 30 años “y reunir las cualidades necesarias para la práctica del fútbol”. La finalidad del Club no era otra más que “organizar y celebrar encuentros de fútbol entre los socios, todos los sábados por la tarde”, siendo la asistencia obligatoria para todos los asociados.

Otra de las obligaciones era la uniformidad, calcetas y pantalón blancos, y camiseta roja o amarilla, con el escudo del club. En sus primeros años, las faltas de asistencia eran sancionadas “con 500 pesetas y medio partido sin jugar”, y si la ausencia a un partido “era para ir a ver al Hèrcules, subía a 1.000 pesetas”. Tenían claro que si los socios no asistían al final no se podría jugar el partidillo. Es más, aquellos que justificaban su ausencia por una lesión, tenían que dejarse ver por el campo de juego al menos cada 15 días.

También se formó un Comité de Disciplina para resolver cualquier discusión o disputa entre los jugadores, algo que hoy en día ya no es necesario por la gran camaradería que reina entre todos los socios y que lleva incluso a que sea el mismo jugador el que directamente levante la mano y reconozca que ha hecho una falta o cualquier infracción al reglamento.

Actualmente el Club 31 reúne a sus asociados todos los sábados por la tarde en las instalaciones del Club Atlético Montemar. El socio de más edad tiene 66 años y el más antiguo lleva 26 años en el Club, que ha sido presidido por Pepe Cortés, Eduardo Gómez, Cristóbal Navarro y, actualmente, por Ernesto Contreras. En sus 50 años de historia, han pasado por el club más de 500 futbolistas.

La efeméride del Club 31 se celebró en el estadio José Rico Pérez / INFORMACIÓN

Para celebrar su 50 aniversario, el Club 31 ha organizó este sábado un partido especial disputado en las instalaciones del José Rico Pérez, lo que para algunos de sus socios fue una extraordinaria experiencia al ser la primera vez que pisaban el césped del estadio de fútbol alicantino. Casi la totalidad de los 36 socios que integran actualmente el Club 31, estuvieron presentes en el encuentro y disfrutaron de una magnífica mañana de deporte y compañerismo, en la que reafirmaron su compromiso con la entidad. El resultado deportivo fue lo de menos. Además, se recordó a los que tristemente ya no están y a los fundadores que pudieron asistir al evento.

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Desde la directiva del Club 31 tienen claro que “la importancia de pertenecer a un grupo afín, a un equipo, a trabajar codo con codo con el resto de tus compañeros, el respeto, la disciplina y la constancia son los valores que han mantenido al club durante sus 50 años de historia”. También han querido destacar su agradecimiento al Hércules Club de Fútbol por todas las facilidades que les han dado para poder celebrar su 50 aniversario.