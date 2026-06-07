24 horas de Hyrox por el cáncer infantil

El crecimiento del Hyrox no entiende de barreras y a día de hoy este nuevo deporte híbrido está más asentado que nunca en la sociedad. Sus adeptos combinan el running con el entrenamiento funcional de fuerza dentro de un formato idéntico en todo el mundo. Ocho kilómetros de carrera divididos en tramos de un kilómetro intercalados con ocho estaciones de diferentes ejercicios, desde ochenta metros haciendo burpees hasta cien lanzamientos de un balón medicinal, pasando también por sacos de arena o pesas. Se le podría catalogar como el deporte total y dentro de su expansión, también hay sitio para historias conmovedoras.

El próximo 18 de septiembre, Alicante será la sede de un reto nunca antes visto. Completar una prueba de Hyrox suele suponer entre 60 y 90 minutos de esfuerzo máximo para un atleta de alto rendimiento, mientras que en esta cita, David Gallego tratará de repetir esta prueba durante 24 horas. Una decisión que le supondrá tener que enfrentarse de 16 a 24 rondas en un solo día. Una locura que nace de la superación personal, de un objetivo benéfico y del sueño de poder construir una experiencia deportiva y comunitaria que movilice a la ciudad de Alicante.

Cartel del evento. / INFORMACIÓN

"Siempre he practicado deporte de resistencia y un día hicimos un test donde conseguí hacer tres Hyrox consecutivos. Lo hice, pero me quedé con la espinita de algo más desafiante y más extremo. Le trasladé esta propuesta a mi centro de entrenamiento y les pareció una locura fantástica. Siempre que he hecho cualquier evento de este tipo ha sido con un fin benéfico y en este caso toda la recaudación irá a la Asociación Charlie para ayudar a los más pequeños que sufren cáncer", comenta David Gallego, el protagonista que se enfrentará al reto de las 24 horas el próximo 18 de septiembre en las instalaciones de Sportclub Alicante.

Tal es la proeza que se intentará llevar a cabo que el equipo organizador está trabajando en la homologación para que quede registrado como un Récord Guinness. En este caso se respetarán los estándares de competición y las distancias, con la única diferencia que en vez de ser en un circuito se va a llevar a cabo sobre la cinta para registrar exactamente los mil metros de cada carrera. El reto contará con la presencia de un notario y con los protocolos de verificación necesarios para su validación.

David Gallego, en el Hyrox de Málaga. / INFORMACIÓN

David Gallego no duda y para él lo más duro llegará por la noche alrededor de las dos de la mañana. "Por la tarde cuando empieza el reto y al día siguiente cuando salga el sol habrá más gente y será más llevadero. Ese momento a partir de las dos de la mañana en el que la gente empiece a no aguantarme y se marche a dormir será lo más duro. Ahí estaré solo con los nutricionistas, el notario y el personal de la competición”, comentaba el protagonista.

El entrenamiento previo está siendo decisivo y la clave reside en incrementar el volumen poco a poco. David Gallego está llevando a cabo un entrenamiento de volumen grande a la semana en el cual se van sumando quince minutos hasta llegar a las ocho horas habituales. En el apartado de la nutrición se están tanteando diferentes propuestas, ya que la intención es ir con comida y no con geles. Los psicólogos deportivos también tendrán un papel crucial en la prueba para evitar hipotéticos momentos de bajón o dolores.

Un pilar en el que fijarse

"Quiero hacer esto porque era un reto personal y también por mi hijo, me encantaría que me viese como un pilar al igual que hice yo con mi padre en su día. Yo perdí a mis padres muy pronto y antes no estaban las tecnologías de ahora, entonces quiero dejar grabado este ejemplo de superación para que mi hijo pequeño pueda verlo en un futuro. También lo quiero usar como una ventana para fomentar a los más pequeños a hacer más deporte", añadía David Gallego.

El reto no queda ahí, ya que, cuando finalice, la intención de los organizadores es poder entregar a los colegios un dosier y hacer un entrenamiento a los más pequeños para hacer deporte. Una propuesta que buscará concienciar a la sociedad de la importancia de una vida sana y a su vez, luchará para que "todos los niños y niñas puedan disfrutar de su infancia en un entorno feliz".