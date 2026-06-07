El Barça cumple con la lógica y levanta la Copa en el Pedro Ferrándiz

Se cumplieron todos los pronósticos posibles y el favorito ejerció su papel desde el primer minuto hasta el último (17-37). El Barça no encontró rival en un Bidasoa Irún que pecó de nerviosismo, cansancio y que se encontró con un partido visto para sentencia nada más saltar a pista. Los azulgranas no aflojaron ni un minuto en el Pedro Ferrándiz y la afición, pese a que no pudo disfrutar de un encuentro igualado e intenso, pudo gozar de algunas de las grandes figuras del balonmano mundial. El que más destacó fue Emil Nielsen, quién cerró el encuentro con 18 paradas y desesperó a los rivales con acciones de todos los colores, ya que durante la primera mitad se convirtió en un muro imposible de superar.

Nielsen fue nombrado mejor jugador de la final. / Héctor Fuentes

No hubo representación alicantina en la gran final de la Copa, pero sí un merecido homenaje al histórico Tecnisán por su título de Copa en 1986. 40 años más tarde y con el Pedro Ferrándiz como sede, la Federación Española de Balonmano realizó una ofrenda a los jugadores que protagonizaron una gesta inolvidable para el deporte alicantino y nacional.

Nacho Novoa, Ricardo López, Jaime Gómez, Juan Alemany, Vicente Ruano, Vicente Bartual, Javier Cábanas, Juan Francisco Muñoz, José Luis Soriano "Poli", Javier Bodi, Manolo Cañadilla, Mario Hernández, Francisco Ramón, Jaime Cremades "Ñago" y Juan Pedro de Miguel fueron homenajeados como miembros de un equipo que consiguió trascender en la historia del balonmano español.

Estas son las imágenes de la final de la Copa del Rey de Balonmano en Alicante / Héctor Fuentes

Aquel 8 de junio de 1986, cuando se consiguió el quinto título copero y último de la entidad, los alicantinos consiguieron superar al Barça en una final memorable que terminó con un resultado de 26 a 28, una hazaña que estuvo muy lejos de imitar Bidasoa Irún en el Centro de Tecnificación de Alicante este 2026.

Se veían las caras un equipo que había conseguido volver a la gran final de Copa 30 años más tarde frente a otro que acumulaba doce triunfos consecutivos en la competición. Sobre el papel, estaba claro quién era el favorito y así se encargó de demostrarlo desde el primer minuto. Los porteros, Maciel y Nielsen, fueron los más destacados en el arranque del partido, pero el Barça no tardó en pisar el acelerador para abrir distancia en el marcador. Con un parcial inicial de 0 a 7 los azulgranas empezaban a tocar el trofeo y ante eso, Bidasoa Irún poco pudo hacer.

El primer tanto con firma vasca llegó a los diez minutos, pero la superioridad culé siguió siendo tremenda durante todo el partido. Pese a estar en clara desventaja en el marcador, el mejor de Bidasoa fue el guardameta Maciel, que poco más pudo hacer para evitar el vendaval que se le vino encima en la gran final. Al descanso el resultado ya era de 8 a 20 favorable al Barça, por lo que la segunda mitad abrió el telón con todo el pescado vendido.

Todo decidido

No era fácil la papeleta a la cual se estaba enfrentando Álex Mozas, técnico del conjunto vasco. Pidió a los suyos que, por lo menos, intentaran disfrutar del partido que estaban viviendo, puesto que los nervios y las pérdidas de balón estaban jugando una mala pasada. Las prestaciones ofensivas de Bidasoa crecieron y los tantos se sucedieron en la segunda parte entre ambos conjuntos. Pese a ello, la afición vasca no dejó de animar a los suyos.

Mientras tanto, el Barça se gustaba con acciones espectaculares posesión tras posesión. Los jugadores azulgranas se veían superiores y disfrutaron en la pista del Pedro Ferrándiz. Bidasoa no encontró la forma de frenar un vendaval de balonmano que les pasó por encima de principio a fin. Con un resultado de 17 a 37, el partido llegó a su fin y con ello la Copa del Rey 2026. El mejor jugador del partido fue Emil Nielsen, mientras que el más destacado del conjunto subcampeón fue Skrzyniarz.