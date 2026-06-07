El Barça homenajea a Perramón, leyenda del Calpisa, en la celebración de la Copa

El Barça se alzó, como era de esperar, con el título de la Copa del Rey de balonmano disputada en Alicante durante este fin de semana. Lo hizo con la habitual superioridad que suele tener en territorio nacional. La ausencia de sorpresa, sin embargo, no omitió la posterior celebración.

Plantilla, técnicos, directivos y empleados de la sección de balonmano del club azulgrana festejaron el título en el restaurante La Vaquería de El Campello, propiedad de José Perramón, leyenda viva de este deporte en la provincia de Alicante. Había pocas dudas en la expedición blaugrana de que acabarían levantando el título: "Hicieron la reserva hace una semana y han venido casi 50 personas entre jugadores y directivos", revela el dueño del local y mítica figura del balonmano nacional.

Allí, en un salón repleto de comensales, muchos de ellos ajenos a la celebración, clientes habituales, el Barça realizó un particular homenaje a Pitu Perramón, regalándole una camiseta de portero con el dorsal 1 a la espalda y el nombre del reconocido guardameta afincado en Alicante desde su estancia en el Calpisa, que recibió de muy buen grado el detalle de la entidad culé e incluso intercambió unas palabras con el danés Emil Nielsen, cancerbero azulgrana y mejor jugador de la final que su equipo ganó al Bidasoa en el Centro de Tecnificación, y también con Tomas Svensson, figura incuestionable bajo palos durante muchos años, ahora en el staff culé.

Perramón posa con Nielsen, portero actual del Barça de balonmano / INFORMACIÓN

Perramón fue el portero estrella del Calpisa, club al que llegó en 1974, tras haber pasado, entre otros equipos, por el propio Barcelona. En Alicante se convirtió en el primer profesional en España de este deporte, hasta entonces amateur, siendo el jugador mejor pagado tras su fichaje. "Han sido muy cariñosos. Me han saludado todos, son un equipo increíble, pero todavía les queda rematar la faena en Colonia ganando la Copa de Europa en unos días", indica Perramón, que sirvió "buena carne de Kobe" a los campeones.

"He estado un rato hablando con dos figuras como (Emil) Nielsen y (Tomas) Svensson, nos hemos juntado tres de los mejores porteros de la historia del balonmano", bromea el propietario de La Vaquería, ejemplo de éxito dentro y fuera del parqué con una visión empresarial indiscutible. "Han llegado aquí a las 20:30 horas, han estado tranquilos, festejando, sin prisa porque el avión de vuelta a Barcelona no sale hasta la medianoche", describe el mítico guardameta del Calpisa y la selección, que también departió con el presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, máxima autoridad blaugrana hasta el nombramiento oficial de Joan Laporta, que no viajó a Alicante.

Pitu Perramón posa en su restaurante La Vaquería con Tomas Svensson (i) y Emil Nielsen (d) durante la celebración del título de Copa en El Campello. / INFORMACIÓN

"No sé si mi local es el mejor para un festejo como este, lo que sí es seguro es que se van a marchar de vuelta casa muy bien cenados y muy bien tratados", advierte Perramón, feliz rememorando su pasión por el balonmano con el equipo que mejor lo practica en este país.

Ligado a Alicante

El cancerbero marcó un antes y un después en la entidad alicantina, ya que su llegada mostró la ambición de la ciudad por hacer grandes cosas en el balonmano y sirvió para convencer a otras estrellas para incorporarse a un Calpisa que acabó ganando títulos a nivel nacional (liga y Copa) y llegando a semifinales de la Copa de Europa.

Noticias relacionadas

En 1979 se retiró con un palmarés envidiable de nueve ligas y seis copas, de ellas cuatro y tres, respectivamente, ganadas en Alicante. Tras dejar el balonmano profesional se quedó viviendo en Alicante, donde abrió diversos negocios de restauración en la ciudad junto a su mujer, la chef María José San Román, e incluso realizó alguna incursión en política. Ahora, mucho tiempo después de sus mejores paradas, el rey indiscutible del balonmano español desde hace dos décadas le rinde tributo a él.