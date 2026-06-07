Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Papa León XIV y AlicanteLes NausTerrazas Luceros HoguerasGanadores Ninot AlicanteDirecto Hogueras Alicante 2026Reinas Fiestas Elche 2026
instagramlinkedin

Balonmano

Homenaje al mítico Tecnisán en la final de la Copa del Rey Alicante 2026

La Federación Española rinde tributo al equipo alicantino que ganó este mismo torneo hace 40 años

Homenaje a los integrantes del Tecnisán Alicante que se proclamó campéon de la Copa del Rey de Balonmano en 1986.

Homenaje a los integrantes del Tecnisán Alicante que se proclamó campéon de la Copa del Rey de Balonmano en 1986. / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pedro Rojas

Pedro Rojas

Merecido, emotivo y edificante. Así ha sido el homenaje que ha rendido la Real Federación Española de Balonmano a los integrantes del mítico Tecnisán, el equipo alicantino que hace exactamente 40 años levantó este mismo título. El tributo se ha producido minutos antes del comienzo de la final de la Copa del Rey Alicante 2026 que ha enfrentado al Barça y al Bidasoa con cerca de 4.500 espectadores en las gradas del Centro de Tecnificación.

Los protagonistas de aquella gesta de la que se cumplen cuatro décadas, han agradecido el cariño mostrado desde la grada y desde la institución que rige el balonmano nacional, que ha querido acordarse de los héroes que ilustraron la historia de este deporte en una provincia que vuelve a tener un representante en la máxima categoría, el Horneo Alicante, que se quedó a un gol de acceder a semifinales ejerciendo como anfitrión.

La RFEBM ha reunido en el centro de la cancha del Pedro Ferrándiz a muchos de los nombres propios que llevaron el nombre de Alicante por todo el continente, que consiguió grandes hitos para el balonmano de este país. El legendario Tecnisán, campeón de la Copa del Rey de 1986, ha conmemorado este domingo aquella gesta inolvidable frente al FC Barcelona (26-28).

Noticias relacionadas

El reconocimiento se ha celebrado en la pista con la presencia de un buen número de integrantes de la plantilla que asaltó el Palau Blaugrana aquel 8 de junio y que firmó el último título para el Tecnisán, ya que seis años después desapareció. Fue el quinto título copero del icónico equipo alicantino que entrenaba César Argilés.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents