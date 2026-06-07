Homenaje al mítico Tecnisán en la final de la Copa del Rey Alicante 2026

Merecido, emotivo y edificante. Así ha sido el homenaje que ha rendido la Real Federación Española de Balonmano a los integrantes del mítico Tecnisán, el equipo alicantino que hace exactamente 40 años levantó este mismo título. El tributo se ha producido minutos antes del comienzo de la final de la Copa del Rey Alicante 2026 que ha enfrentado al Barça y al Bidasoa con cerca de 4.500 espectadores en las gradas del Centro de Tecnificación.

Los protagonistas de aquella gesta de la que se cumplen cuatro décadas, han agradecido el cariño mostrado desde la grada y desde la institución que rige el balonmano nacional, que ha querido acordarse de los héroes que ilustraron la historia de este deporte en una provincia que vuelve a tener un representante en la máxima categoría, el Horneo Alicante, que se quedó a un gol de acceder a semifinales ejerciendo como anfitrión.

La RFEBM ha reunido en el centro de la cancha del Pedro Ferrándiz a muchos de los nombres propios que llevaron el nombre de Alicante por todo el continente, que consiguió grandes hitos para el balonmano de este país. El legendario Tecnisán, campeón de la Copa del Rey de 1986, ha conmemorado este domingo aquella gesta inolvidable frente al FC Barcelona (26-28).

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El reconocimiento se ha celebrado en la pista con la presencia de un buen número de integrantes de la plantilla que asaltó el Palau Blaugrana aquel 8 de junio y que firmó el último título para el Tecnisán, ya que seis años después desapareció. Fue el quinto título copero del icónico equipo alicantino que entrenaba César Argilés.