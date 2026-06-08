Alicante instalará pantallas gigantes en el Centro de Tecnificación para seguir los partidos de España en el Mundial

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El Ayuntamiento de Alicante habilitará dos pantallas gigantes y los videomarcadores del Centro de Tecnificación para ver los partidos de la selección española en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá. Concretamente, se podrá acceder a las instalaciones del Monte Tossal una hora antes de iniciarse los encuentros de forma totalmente gratuita para ver el España-Cabo Verde el lunes 15 a las 18 horas, el España-Arabia Saudí el domingo 21 a la misma hora, y el Uruguay-España a las 2 horas en la madrugada del 26 al 27 de junio.

El alcalde, Luis Barcala, ha anunciado este lunes la disposición del Centro de Tecnificación para seguir al combinado español, al tiempo que ha animado "a todos los alicantinos a volcarse, una vez más, con la selección española en una cita de tanta importancia deportiva y social como es un Mundial de fútbol . En la última ocasión, con motivo de la Eurocopa, nos reunimos a animar a la Roja en la Plaza de Toros y ahora lo haremos en el Centro de Tecnificación, cuyas instalaciones y medios técnicos siguen mejorando con nuevas pantallas y otros recursos".

También se verán las eliminatorias

El Ayuntamiento habilita las instalaciones municipales del Centro de Tecnificación para que todos los alicantinos puedan seguir la trayectoria de la Selección en este Mundial, tanto en la fase preliminar, como en el resto de partidos que puedan sucederse en la eliminatoria hasta la final, como ya hizo en la última celebración de la Eurocopa celebrada en Alemania en la que la Roja ganó la final y que se pudo seguir en la pantalla gigante instalada por el consistorio en la Plaza de Toros de Alicante.

Se habilitarán dos pantallas gigantes a pie de pista, además de utilizar los videomarcadores para que los asistentes puedan seguir los partidos de la Roja en gran formato y de manera gratuita. Los accesos al pabellón se abrirán una hora antes de cada partido para facilitar el acceso de los aficionados. No se permitirá el acceso con bebidas alcohólicas.

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España parte entre las favoritas a la victoria en este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, como la vitola de equipo ganador de la última Eurocopa. La selección española tiene en su palmarés el Campeonato del Mundo en 2010 en Sudáfrica, además de cuatro Eurocopas: la de 1964 celebrada en España, 2008 en Austria, 2012 en Polonia y 2024 en Alemania. Además, ganó la Nations League en 2023, además de ser subcampeona en las ediciones de 2021 y 2025.