La Maratón Elche-Alicante allana el trazado para garantizar grandes marcas y atraer más participación

El Maratón Internacional Elche-Alicante ha llegado para quedarse. Lo han corroborado los dos alcaldes de las ciudades organizadoras, Pablo Ruz y Luis Barcala, que han asegurado que el año que viene habrá una tercera edición de esta prueba atlética de rango transnacional, con más de un 50% de inscritos en su estreno procedentes del extranjero (de más de 55 nacionalidades). Como principal novedad, el trazado experimenta una rebaja muy considerable del desnivel. Se allana el recorrido para garantizar grandes marcas a los participantes y atraer con ello a un mayor número de corredores que permita superar la cifra de 4.300 dorsales repartidos en el estreno, en 2025.

Para eliminar las cuestas del trazado se ha sacado la prueba del casco urbano de Alicante. Eso supone que la capital ceda espacio físico de carrera a su socia. Once kilómetros transcurrirán cerca del mar, desde Agua Amarga hasta el muelle 12, recorriendo El Postiguet y La Explanada, y el resto por suelo ilicitano, 31 kilómetros que arrancarán en la calle Diagonal del Palau, junto al Palacio Altamira y, este año sí, atravesará El Palmeral para potenciar aún más el evento deportivo como atractivo turístico provincial.

Luis Barcala y Pablo Ruz, alcaldes de Alicante y Elche, respectivamente, llegan juntos al acto. / ALEX DOMINGUEZ

Las inscripciones se realizan online, en la web oficial del maratón, cuestan 55 euros si se tramitan antes del 30 de julio (o se alcanzan los 3.000 registrados) y 65 € después de esa fecha (o a partir de las 3.000 altas). También hay previsto, al mismo precio, un cupo para competidores con discapacidad reconocida. El tope fijado por la organización, responsabilidad del Club Atlético Montemar de Alicante, es de 6.000 corredores. La cifra alcanzada en la primera edición (4.300) convierte a la prueba en la séptima del país en importancia, pero el deseo de ambas ciudades es conseguir situarla entre las cinco con mayor presencia del país.

La segunda edición del Maratón Internacional Elche-Alicante se correrá el último fin de semana de noviembre, el domingo 29. La salida está prevista a las nueve de la mañana. José Manuel Albentosa , director de la prueba, ha asegurado que está garantizada una "importante presencia de atletas africanos con sus respectivas liebres" y está convencido de que eso "va a asegurar muy buenas marcas" que es, en definitiva, lo que se pretende con los cambios introducidos en el recorrido, más ligero y mucho más rápido. "Al final, lo que los atletas desean es ir rápido y es lo que les hemos dado", explica después de afirmar que todas las modificaciones se han ejecutado atendiendo la sensibilidad de los maratonianos después de la primera edición y de los técnicos, entre los que se cuenta también la Fundación del Deporte Ilicitano.

Al correrse esta vez poco después del Maratón de València, el director de la sección atlética de Montemar confía en recoger a un buen número de deportistas que se queden sin dorsal allí, los que permanecen en lista de espera hasta casi el final y no les corre el turno, pero han entrenado y no quieran desaprovechar su estado de forma ni el tiempo dedicado a la preparación. "Vamos a convertirnos en una referencia para las pruebas de fondo en España y, de paso, a promocionar todos nuestros recursos y atractivos", indica Albentosa.

Plano del nuevo recorrido del Maratón Elche-Alicante que dentrá lugar el 29 de noviembre de 2026. / INFORMACIÓN

Recorrido y homologación

La salida será, como en la primera edición, en las inmediaciones del ilicitano Palacio de Altamira. Los primeros 20 kilómetros discurrirán por el casco urbano de Elche, incluido El Palmeral. Los siguientes 18, interurbanos, llanos y con una ligera pendiente descendente, conducirán a los maratonianos desde la rotonda situada a la salida de Elche, hasta Casa Mediterráneo.

Los últimos cuatro guiarán hasta la Plaza del Puerto, atravesando la Explanada de España, la plaza del Mar, la avenida Juan Bautista Lafora y, a la altura de la anterior playa del Cocó, girar para regresar por la playa del Postiguet (Paseo de Gómiz) para llegar a la línea de meta, localizada en la Plaza del Puerto.

La variación del recorrido obliga a una nueva homologación por parte de técnicos de la Real Federación Española de Atletismo. Esta se realizará a partir de septiembre para que los tiempos de los atletas sean considerados como oficiales.

Objetivo

Los ganadores de la primera edición fueron el keniano Kipkirui Langat, con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 54 segundos y la etíope Ayehu Tesfahun, con 2 horas, 35 minutos y 3 segundos. Uno de los objetivos que se ha marcado la organización es que, en esta segunda edición, como ha precisado su director, es contar con un potente equipo de atletas africanos, principales favoritos, para romper la barrera de las 2 horas 10 minutos el próximo 29 de noviembre.

Pablo Ruz (i) y Luis Barcala (d) presentan juntos la segunda edición del Maratón Elche-Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Pablo Ruz

El alcalde de Elche bromeó en su alocución asegurando que ninguno de sus predecesores en el cargo había pasado tanto tiempo como él en el Ayuntamiento de la capital, lo hizo para remarcar la buena sintonía que impera entre los dos gobiernos municipales con más representación de la provincia. "Que Elche y Alicante estén unidas es bueno, necesario y justo", ha aseverado el primer edil ilicitano. "Esta maratón es encuentro y unión de dos ciudades que han dejado de darse la espalda para construir provincia juntas, cara a cara", reitera Ruz.

Luis Barcala

El anfitrión en esta presentación oficial de los 42 kilómetros que van a fundir a Elche y Alicante el 29 de noviembre confirmó que habrá "tercera edición porque, como dijimos ya, la intención es consolidar la prueba a todos los niveles, deportivos, social y económico, convirtiéndolo en un atractivo más de nuestra oferta turística". "Esto que estamos haciendo no debería resultarle raro a nadie, lo extraño era no haberlo hecho antes", ha lamentado Barcala, quien ha desvelado que la licitación para acondicionar el trazado de Agua Amarga ya está aprobada para que se comporte "como eje vertebrador y nexo de unión".

José Pedro García

El presidente del Club Atlético Montemar, motor de esta iniciativa y responsable último de su buen desarrollo organizativo con más de 300 voluntarios trabajando a la vez sobre el terreno, considera que el Maratón Internacional Elche-Alicante "es un hito deportivo, social y turístico" como demuestran los más de 2.000 participantes que han pagado ya su inscripción y el elevado número de atletas mujeres que tomaron parte en la salida de la primera edición, por encima del 20%.

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José Pedro García ha alabado las mejoras en el recorrido "atendiendo a la sensibilidad de los participantes, que nos han hecho ver cómo podíamos realizar una mejor carrera a todos los niveles" y la belleza del trazado a pesar de haber restado presencia del casco urbano de Alicante en el mismo para no sobrecargar de desniveles el último tramo, el más duro para los fondistas.