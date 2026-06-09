Awa Fam hace un partidazo... pero pierde ante su ídolo
La alicantina anotó 16 puntos para las de Seatlle, pero fueron aplastadas por la poderosa A'ja Wilson
Javier Bengoa
Awa Fam sigue destacando en la WNBA. Más allá de ser una joven promesa de sólo 19 años, la alicantina va ganando peso como una de las mejores rookies de los últimos años. En su última cita con las de Seatlle anotó 16 puntos, su segunda mejor marca desde que debutó el pasado 24 de mayo.
El caso es que frente a ella estaba la poderosa A'ja Wilson, ante lo que mejor puedes hacer es aprender. La estadounidense es ídolo de Awa Fam y no es para menos, ya que se trata de una tricampeona de la WNBA, además de cuatro veces MVP del campeonato. En un grandísimo partido, asombró a las rivales con 34 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias. Una auténtica barbaridad para sentenciar la sexta derrota consecutiva de las Seattle Storm (101-91).
Segundas contra penúltimas
Jackie Young añadió 29 puntos para las vigentes campeonas de la WNBA en el duelo frente a las Storm, cuya máxima anotadora fue Dominique Malonga con 19 puntos. Las Aces, con un balance de 8-4, son segundas en la clasificación, mientras que las Storm (3-10) son penúltimas.
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