El doctor Ripoll recibe la medalla de oro de la Región de Murcia

El Gobierno de la Región de Murcia ha concedido la Medalla de Oro de la Región, su máxima distinción institucional, al prestigioso traumatólogo deportivo Pedro Luis Ripoll. Además del doctore, también se distinguió a al UCAM Murcia Club Baloncesto y al entrenador de fútbol sala Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', todos ellos como reconocimiento a sus trayectorias profesionales y a su contribución al prestigio de la comunidad autónoma.

El presidente regional, Fernando López Miras, hizo entrega de las distinciones durante un acto institucional celebrado en La Unión, donde destacó la relevancia de los galardonados y su aportación en ámbitos como la medicina y el deporte. Durante su intervención, López Miras subrayó especialmente la figura de Pedro Luis Ripoll, al que definió como un profesional de "prestigio tan contrastado" que ha situado a la Región de Murcia "en el primer plano de la medicina internacional".

Pedro Luis Ripoll estrecha la mano del presidente Miras después de recibir la Medalla de Oro de la Región de Murcia. / INFORMACIÓN

El jefe del ejecutivo autonómico señaló que por las manos del especialista han pasado algunos de los deportistas más destacados del mundo y elogió sus avances técnicos y su contribución al desarrollo de la traumatología deportiva. Nacido en Jumilla en 1953, Ripoll es director de Ripoll y De Prado Sport Clinic, centro reconocido como FIFA Medical Centre of Excellence, la mayor distinción que otorga el organo que rige el fútbol mundial, y desarrolla también su actividad profesional en distintos hospitales y clínicas de referencia en diferentes ciudades, entre ellas Alicante y Elche. Licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia, es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología, miembro fundador de la Sociedad Española de Cirugía Artroscópica y profesor honorario de la Universidad de Murcia. En 2024 recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Las mejores imágenes del acto institucional del Día de la Región de Murcia que se ha celebrado en La Unión / Loyola Pérez de Villegas

La Medalla de Oro también fue otorgada al UCAM Murcia Club Baloncesto, que en 2026 conmemora su 40 aniversario consolidado en la élite del baloncesto español. El club ha disputado 28 temporadas en la Liga ACB y alcanzó en 2024 la final de la Liga Endesa, además de convertirse en un habitual de las competiciones europeas.

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Asimismo, recibió la distinción Eduardo Sao Thiago Lentz 'Duda', actual entrenador del Jimbee Cartagena y una de las figuras más destacadas del fútbol sala internacional. Tras una exitosa carrera como jugador y entrenador, acumula 20 títulos nacionales e internacionales y se ha convertido en una referencia histórica de este deporte, estrechamente vinculada a la Región de Murcia.