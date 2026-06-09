Balonmano
Última oportunidad para que Agustinos ascienda a la Liga Asobal
Los colegiales afrontan este miércoles el primero de los dos partidos de la eliminatoria contra Viveros Herol Nava por una puesto en la élite
Último cartucho. No hay más. La Fundación Agustinos afronta este miércoles el primero de los dos encuentros de la eliminatoria que le enfrenta con el Viveros Herol Nava, antepenúltimo clasificado de la Liga Asobal, para obtener una plaza en la máxima categoría y rubricar un hito sin precedentes para la exitosa cantera colegial.
El conjunto tricolor, tras concluir en tercera posición la temporada en División de Honor Plata, y quedarse a un paso de ascender en la Final a Cuatro celebrada en Sagunto hace diez días, afronta en Alicante, en su pista, a las 20:30 horas, el envite de ida del denominado "play-down" frente a uno de los semifinalistas de la Copa del Rey de Balonmano Alicante 2026, donde cayó frente al campeón, el Barça, que festejó en la terrera su trigésimo título, el decimotercero consecutivo.
El conjunto alicantino, integrado mayoritariamente por alumnos del propio Colegio Agustinos de la capital, tendrá el reto de romper un maleficio que hasta ahora ha resultado imposible revertir. Ningún equipo de la segunda categoría nacional ha podido imponerse a doble partido a un rival Asobal en esta modalidad de emparejamiento. No ha sucedido jamás desde su implantación, así que esta segunda oportunidad de lograr el ingreso en la élite se antoja aún más compleja que la primera, en la que cayó por un solo gol en la final frente al anfitrión Fertiberia Sagunto después de arrollar en semifinales al principal favorito, Burgos.
El objetivo de Agustinos, que muestra su mejor rango competitivo cuando juega en su pista, como local, es mantener abierta la eliminatoria antes de viajar a Nava de la Asunción para, sin nada que perder allí y mucho que ganar, pueda sacar rédito de los nervios del cuadro segoviano, obligado a no fallar en su pabellón para no convertirse en el primero que desperdicia la ventaja de disputar este "play-down" pensado para evitar la caída de clubes con estructuras Asobal.
A favor
Una de las ventajas para el equipo alicantino es que los naveros han de adecuarse al reglamento de la División de Honor Plata, por lo que deberá rebajar la presencia de jugadores extranjeros en su convocatoria. El técnico Carlos Villagrán únicamente podrá contar con cinco jugadores no seleccionables, es decir, que está obligado a dejar fuera de la convocatoria a tres de sus figuras.
Además de jóvenes talentos de su cantera, Agustinos cuenta en su plantilla con varios jugadores con experiencia al más alto nivel, como David Jiménez, Juande Linares, Alberto González o Didac Talens.
El equipo que entrena Alejandro Carrillo, también docente en el centro, arrancó la temporada 2025-2026 con el único objetivo de lograr la permanencia, por lo que su trayectoria, a todas luces, mejora cualquier expectativa y, por supuesto, supone un hito en la historia de la entidad colegial, que, pese a su condición de club formador de grandes figuras, nunca ha competido en la élite.
Bajas
El técnico alicantino contará con la misma convocatoria que en la fase de ascenso, ya que Adrián Navarro, Esteban Boix y Darío Suárez continúan de baja.
Uno de los jugadores formados en Agustinos es Javier Carrión, central del conjunto segoviano, que vivirá una jornada especial ante su exequipo y en el centro en el que cursó sus estudios.
El pabellón del Colegio San Agustín de Alicante, conocido popularmente como "La Catedral", volverá a llenarse este miércoles (20:30 horas) para vivir una cita histórica que sirve para culminar del mejor modo posible una semana de balonmano del máximo nivel en la ciudad de Alicante.
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