La Vuelta tiende la mano a Pogacar desde Alicante en la presentación de la etapa "más dura" de su historia

La Vuelta a España cumple 81 ediciones en 2026. Y la novena etapa de esta edición será plenamente alicantina, con salida desde Villajoyosa, a pie de mar, y llegada en el Alto de Aitana, de primera categoría. No será un día cualquiera. Todo lo contrario. Será la etapa más dura en la historia de la ronda española, según ha asegurado la organización en la presentación oficial de la jornada, que ha tenido lugar este martes en la sede de la Diputación de Alicante.

La organización de una de las tres grandes rondas por etapas del calendario ciclista, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia, tenía claro que un día como este debía servir para enviar un mensaje. De Alicante al mundo. Y así lo hizo. Primero dejando claro la grandeza de la etapa alicantina de 2026, que se celebrará el domingo 30 de agosto, en el noveno día de competición, y que tendrá seis puertos de montaña (dos de Primera, dos de Segunda y dos de Tercera).

"Es la más dura de todas las ediciones de la Vuelta, con 5.200 metros de desnivel", asevera Fernando Escartín, exciclista profesionales, de los grandes, y actual director técnico de la competición. "No hay un metro de descanso", puntualiza Javier Guillén, director general de la organización. Ese último domingo de agosto se espera un ambientazo por las carreteras y puertos de la provincia, ya que además de ser fin de semana, al día siguiente la Vuelta tendrá jornada de descanso.

Órdago a Pogacar

Guillén no detuvo ahí su mensaje. En el turno de preguntas, lanzó un órdago al ciclista más grande la actualidad... y que busca ser la mayor leyenda sobre dos ruedas de todos los tiempos: Tadej Pogacar. "Creo que va a venir, pero tengo dudas porque la sensación a estas alturas es la misma de los dos últimos años y luego no vino. Sería una gran alegría porque como leyenda que es debe ganar las tres grandes", afirmó el dirigente.

Reto lanzado. Y apenas unos días después de que el mayor rival de Pogacar, el danés Jonas Vinegaard, sumase su primer Giro y completase las tres grandes, algo que el ciclista del UAE Emirates aún no ha logrado. En tiempo y forma, gran movimiento estratégico de Guillén, que confirmó la presencia en la ronda de este año de Primoz Roglic, que busca su quinto título, y confía en que el alicantino Juan Ayuso también pueda ser de la partida y ser uno de los agitadores en su tierra.

Vingegaard luce el trofeo de vencedor del Giro 2026. / AFP

Volviendo al día alicantino, la jornada entre Villajoyosa y Aitana tiene previsto recorrer cuatro comarcas de la provincia, suponiendo el regreso de la ronda española a esta zona tras su ausencia los dos últimos años. Será la primera vez que la villa marinera acoja una salida de la Vuelta y la cuarta que finalice en uno de los puertos de referencia ya no solo de Alicante sino de España. Además, presentará la novedad del puerto de El Miserat, también de primera categoría.

Etapa inolvidable

"Vamos a vivir una etapa inolvidable", advierte Toni Pérez, presidente de la Diputación, que ejerció de maestro de ceremonias durante la presentación de la jornada alicantina de la Vuelta, y ha sido clave en el regreso, de esta manera, del evento ciclista a la zona. "No queríamos volver de cualquier manera, tenía que ser con una etapa potente y en fin de semana, que mezcle el calor ambiental (temperatura) con el humano (afición)", explicó Guillén.

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Javier Guillén, director de la Vuelta. / LA VUELTA

Con la etapa alicantina presentada, queda todo pendiente de lo que depare el futuro. Tanto por la mano tendida a Pogacar por parte de la organización, que sin duda le daría un atractivo extra a una jornada como esta, como lo que ocurra sobre la carretera el próximo 30 de agosto. Será una fiesta, eso seguro. Un día de puro ciclismo.