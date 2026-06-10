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Fútbol

El Barça, el Ayuntamiento y la Generalitat presentan el dossier para acoger la final de la Champions de 2029

La UEFA anunciará su decisión a principios del año 2027

La grada del Camp Nou.

La grada del Camp Nou. / JORDI COTRINA

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Francisco Cabezas

Francisco Cabezas

Barcelona

Tiene el FC Barcelona entre ceja y ceja que el Spotify Camp Nou sea el epicentro de algunos de los grandes acontecimientos del fútbol de los próximos años.

Mientras trata de concluir las obras (será esta temporada cuando empiece a estar operativa la tercera gradería, a abrir por fases; y dentro de un año cuando comience a levantarse la cubierta), tanto los dirigentes del club como los agentes políticos dibujan el plan de futuro. Este miércoles, la entidad azulgrana anunció que, junto al Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, ha entregado ya el dossier completo a la UEFA para formalizar su candidatura a acoger la final de la Champions de 2029. El máximo organismo europeo no decidirá hasta principios de 2027.

Limak, la constructora turca al frente de la obra, tiene previsto concluir el estadio a finales de 2028. Así que, si esta vez sí se cumplieran los plazos previstos, el Barça estaría en disposición de tenerlo todo listo para que una final de la Copa de Europa volviera a disputarse en su estadio después de la jugada en la temporada 1998-99, cuando el Manchester United le arrebató en el tiempo añadido el trofeo al Bayern de Múnich (2-1) en una de las finales más legendarias de la historia (2-1). Diez años antes, en 1989 y también en una final jugada en el Camp Nou, el Milan de Arrigo Sacchi ganó la Copa de Europa goleando al Steaua de Bucarest (0-4).

Según informó el Barça en el comunicado remitido a los medios, el dossier, avalado por la Federación Española de Fútbol de Rafael Louzán, incluye "todos los requisitos técnicos, contractuales e institucionales exigidos por la UEFA, así como las garantías necesarias para acreditar la capacidad organizativa del Spotify Camp Nou y la ciudad de Barcelona".

"Profunda transformación"

Pone el club azulgrana en valor que su estadio "está inmerso en una profunda transformación que le consolidará entre los recintos deportivos más modernos, innovadores y emblemáticos del mundo", además de apuntar que será "el más grande de Europa en capacidad" (rondará los 105.000 espectadores).

El Barça, aliado también con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, pretende también acoger la final del Mundial de 2030, en clara disputa con el Santiago Bernabéu de Madrid.

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Antes de que todo eso ocurra, y para poder concluir las obras, el Barcelona tendrá que pedir autorización a sus socios para aumentar la financiación solicitada a Goldman Sachs (1.377 millones de euros), tal y como informó el diario Ara. Está por ver cuándo Joan Laporta, que asumirá su nuevo mandato presidencial a partir del próximo 1 de julio, decide convocar a los compromisarios para tratar el asunto.

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